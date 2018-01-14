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В Турции самолет при посадке выкатился за пределы полосы и застрял на краю обрыва

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В Турции самолет при посадке выкатился за пределы полосы и застрял на краю обрыва

Все пассажиры были эвакуированы

В турецком Трабзоне пассажирский самолёт авиакомпании Pegasus Airlines, прибывший из Анкары, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и застрял в грязи на краю обрыва, передает RT.

Самолет совершал внутренний рейс из Анкары в город Трабзон. Сразу после приземления воздушное судно выкатилось за пределы полосы и лишь чудом остановилось на склоне.

Уточняется, что никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал. Все 162 человека были эвакуированы. Причины случившегося устанавливаются. Полиция начала расследование.
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