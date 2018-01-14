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В Турции самолет при посадке выкатился за пределы полосы и застрял на краю обрыва
Все пассажиры были эвакуированы
В турецком Трабзоне пассажирский самолёт авиакомпании Pegasus Airlines, прибывший из Анкары, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и застрял в грязи на краю обрыва, передает RT.
Самолет совершал внутренний рейс из Анкары в город Трабзон. Сразу после приземления воздушное судно выкатилось за пределы полосы и лишь чудом остановилось на склоне.
Уточняется, что никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал. Все 162 человека были эвакуированы. Причины случившегося устанавливаются. Полиция начала расследование.
Самолет совершал внутренний рейс из Анкары в город Трабзон. Сразу после приземления воздушное судно выкатилось за пределы полосы и лишь чудом остановилось на склоне.
Уточняется, что никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал. Все 162 человека были эвакуированы. Причины случившегося устанавливаются. Полиция начала расследование.