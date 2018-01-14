сегодня, 18:35
«Ну теперь-то уж точно наступил!»
Липчане отмечают Старый Новый год.
Пусть старый Новый год войдет в твою жизнь вместе с новыми грандиозными идеями, феерическими планами, а веселье, смех, радость станут неотъемлемой частью чудесной жизни.#старыйновыйгод#новыйгод2018#символгода#годсобаки#этомойгод#follow#followme#russia#russiangirl#girl#48#grz#lipetsk#voronezh#moscow#january#winter#2018
Старый Новый Год нужно встречать со старыми друзьями . . #obistro #happynewyear #новыйгод2018 #новыйгод #зима #winter #lipetsk #городлип #lipetsklive #lipetsklife #lipetsk48 #gorod48 #ЛипецкFoto #lipetskfoto #фотолипецк #instalip #cafe48 #photosession #girl #instagirl #style #model #photomodel #followme #friends #инста #инстаграмнедели #инстаграм_порусски
Комментарии (1)
Елена Погорелова
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