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сегодня, 18:35

«Ну теперь-то уж точно наступил!»

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#соцсети #праздник
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Липчане отмечают Старый Новый год.

Из-за смены летосчисления почти век назад сейчас жители России с полным правом отмечают такой праздник как Старый Новый год. Торжество, конечно, не сопровождается тазиками салатов и недельным турне по застольям, но тоже занимает место в графике отмечающих. Как в Липецке встретили Старый Новый год — в обзоре Instagram.

Старый Новый Год!!!

Публикация от Людмила Власова (@vlasova2611)

1 780
#соцсети #праздник
1

Комментарии (1)

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Елена Погорелова

сегодня, 18:48
Ходили всей семьей на фильм "Движение вверх". Очень довольны...31-ого не получилось побыть с семьей.
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