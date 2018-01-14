«Ну теперь-то уж точно наступил!»

Липчане отмечают Старый Новый год.

Старый Новый Год!!! Публикация от Людмила Власова (@vlasova2611) Янв 14, 2018 at 1:37 PST

Публикация от Автосалон Fresh auto Липецк(@freshauto_lipetsk) Янв 13, 2018 at 8:06 PST

Из-за смены летосчисления почти век назад сейчас жители России с полным правом отмечают такой праздник как Старый Новый год. Торжество, конечно, не сопровождается тазиками салатов и недельным турне по застольям, но тоже занимает место в графике отмечающих. Как в Липецке встретили Старый Новый год — в обзоре Instagram.