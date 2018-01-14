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В Иране сообщили о гибели всего экипажа нефтяного танкера

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#Иран #Китай #экипаж #гибель #танкер
В Иране сообщили о гибели всего экипажа нефтяного танкера

В танкере находилось 34 члена экипажа - 32 иранца и два гражданина Бангладеш. В результате поисковой операции были найдены три обгоревших тела и "черный ящик" пострадавшего иранского нефтяного танкера.

Надежды найти выживших в крушении иранского нефтяного танкера нет. Об этом сообщил в своем Twitter иранский государственный телеканал Press-TV со ссылкой на представителя ВМС Ирана, - пишет "Российская газета".

Танкер "Санчи", несущий 136 000 тонн легкой нефти из Ирана, взорвался, столкнувшись с "Кристал", зарегистрированным в Гонконге навалочным грузовым кораблем, в 160 морских милях к востоку от Шанхая 6 января. Управляемое иранской национальной танкерной компанией судно, шедшее под панамским флагом, перевозило легкий сырой конденсат в Южную Корею.

В танкере, по данным channelnewsasia.com, находилось 34 члена экипажа - 32 иранца и два гражданина Бангладеш. В результате поисковой операции были найдены три обгоревших тела и "черный ящик" пострадавшего иранского нефтяного танкера. Экипаж в составе 21 моряка с гонконгского суда был спасен и перевезен в Китай.

Работы по тушению танкера продолжаются до сих пор. В них участвуют 13 пожарно-спасательных судов.
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#Иран #Китай #экипаж #гибель #танкер

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