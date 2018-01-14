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Более 900 машин скопилось у закрытой Керченской переправы
Из-за сильного штормового ветра вторые сутки не работает Керченская паромная переправа.
Около 900 грузовых и легковых автомобилей, а также порядка 50 автобусов скопились к утру воскресенья на подъездах к Керченской паромной переправе, которая вторые сутки закрыта из-за сильного ветра. Об этом ТАСС сообщили в компании "Морская дирекция" (оператор переправы).
Переправа закрылась из-за сильного ветра в ночь на субботу. По прогнозам оператора, она возобновит работу не ранее 12:00 по московскому времени воскресенья.
"По данным на 08:00 по московскому времени, в порту "Кавказ" Краснодарского края паром ожидают 160 легковых автомобилей, 35 автобусов и 380 грузовых и малотоннажных машин. В порту Крым скопились 38 легковушки, 14 автобусов и 300 фур", - рассказала представитель компании.
Оператор советует водителям воздержаться от поездок в сторону переправы. В Крыму и Краснодарском крае из-за ветра действует штормовое предупреждение.
Пассажиры обеспечены горячими напитками, кипятком и питьевой водой. В круглосуточном режиме работают медпункты.
Керченская паромная переправа - основная транспортная артерия, связывающая Крымский полуостров с материковой Россией. Ее используют для пассажирских и грузовых перевозок.
Переправа закрылась из-за сильного ветра в ночь на субботу. По прогнозам оператора, она возобновит работу не ранее 12:00 по московскому времени воскресенья.
"По данным на 08:00 по московскому времени, в порту "Кавказ" Краснодарского края паром ожидают 160 легковых автомобилей, 35 автобусов и 380 грузовых и малотоннажных машин. В порту Крым скопились 38 легковушки, 14 автобусов и 300 фур", - рассказала представитель компании.
Оператор советует водителям воздержаться от поездок в сторону переправы. В Крыму и Краснодарском крае из-за ветра действует штормовое предупреждение.
Пассажиры обеспечены горячими напитками, кипятком и питьевой водой. В круглосуточном режиме работают медпункты.
Керченская паромная переправа - основная транспортная артерия, связывающая Крымский полуостров с материковой Россией. Ее используют для пассажирских и грузовых перевозок.