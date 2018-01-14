В России

сегодня, 12:20

Более 900 машин скопилось у закрытой Керченской переправы

311
#Керченская переправа #Крым
Более 900 машин скопилось у закрытой Керченской переправы

Из-за сильного штормового ветра вторые сутки не работает Керченская паромная переправа.

Около 900 грузовых и легковых автомобилей, а также порядка 50 автобусов скопились к утру воскресенья на подъездах к Керченской паромной переправе, которая вторые сутки закрыта из-за сильного ветра. Об этом ТАСС сообщили в компании "Морская дирекция" (оператор переправы).

Переправа закрылась из-за сильного ветра в ночь на субботу. По прогнозам оператора, она возобновит работу не ранее 12:00 по московскому времени воскресенья.

"По данным на 08:00 по московскому времени, в порту "Кавказ" Краснодарского края паром ожидают 160 легковых автомобилей, 35 автобусов и 380 грузовых и малотоннажных машин. В порту Крым скопились 38 легковушки, 14 автобусов и 300 фур", - рассказала представитель компании.

Оператор советует водителям воздержаться от поездок в сторону переправы. В Крыму и Краснодарском крае из-за ветра действует штормовое предупреждение.

Пассажиры обеспечены горячими напитками, кипятком и питьевой водой. В круглосуточном режиме работают медпункты.

Керченская паромная переправа - основная транспортная артерия, связывающая Крымский полуостров с материковой Россией. Ее используют для пассажирских и грузовых перевозок.
311
#Керченская переправа #Крым

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

После отравления в кадетской школе в Люберцах возбуждено дело‍
#Люберцы #отравление #кадеты
После отравления в кадетской школе в Люберцах возбуждено дело‍

сегодня, 12:25

В России
В Хакасии туристы попали под лавину на снегоходах
#Хакасия #туристы #лавина
В Хакасии туристы попали под лавину на снегоходах

сегодня, 12:15

В России
Двух пьяных дебоширов сняли с рейса в Домодедово
#Домодедово #дебоширы #рейс
Двух пьяных дебоширов сняли с рейса в Домодедово

сегодня, 12:10

В России
Госдума высмеяла слова украинского генерала о технике из Крыма
#Крым #Украина #Россия
Госдума высмеяла слова украинского генерала о технике из Крыма

сегодня, 12:01

В России
«Движение вверх» стало самым кассовым российским фильмом
#Движение вверх #фильм #рекорд
«Движение вверх» стало самым кассовым российским фильмом

сегодня, 11:38

В России
Мужчина получил сильные ожоги в московском метро
Мужчина получил сильные ожоги в московском метро

вчера, 21:27

В России