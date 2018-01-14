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В Хакасии туристы попали под лавину на снегоходах

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#Хакасия #туристы #лавина
В Хакасии туристы попали под лавину на снегоходах

Погибшие в Хакасии туристы попали под лавину, когда катались на снегоходах.

Следователи начали доследственную проверку по факту гибели двоих мужчин 42 и 35 лет во время схода снежной лавины возле села Приисковое Орджоникидзевского района Хакасии. Об этом сообщает в воскресенье следственное управлении СК России по республике Хакасия.

"В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отмечается в сообщении.

По предварительным данным следователей, 13 января не менее 10 жителей Красноярского края и Тюменской области приехали в труднодоступную местность Орджоникидзевского района республики Хакасия, чтобы покататься на снегоходах. Выяснено, что услугами туристических фирм они не пользовались. В результате схода лавины под снегом оказалось несколько человек. Пятеро смогли выбраться самостоятельно, тела двоих мужчин были обнаружены позднее. Погибшие оказались жителями Красноярска и Сургута.

Как ранее сообщало ГУ МЧС России по республике Хакасия, погибшие были обнаружены туристами до прибытия спасателей на место происшествия.

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#Хакасия #туристы #лавина

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