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В Хакасии туристы попали под лавину на снегоходах
Погибшие в Хакасии туристы попали под лавину, когда катались на снегоходах.
Следователи начали доследственную проверку по факту гибели двоих мужчин 42 и 35 лет во время схода снежной лавины возле села Приисковое Орджоникидзевского района Хакасии. Об этом сообщает в воскресенье следственное управлении СК России по республике Хакасия.
"В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отмечается в сообщении.
По предварительным данным следователей, 13 января не менее 10 жителей Красноярского края и Тюменской области приехали в труднодоступную местность Орджоникидзевского района республики Хакасия, чтобы покататься на снегоходах. Выяснено, что услугами туристических фирм они не пользовались. В результате схода лавины под снегом оказалось несколько человек. Пятеро смогли выбраться самостоятельно, тела двоих мужчин были обнаружены позднее. Погибшие оказались жителями Красноярска и Сургута.
Как ранее сообщало ГУ МЧС России по республике Хакасия, погибшие были обнаружены туристами до прибытия спасателей на место происшествия.
"В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отмечается в сообщении.
По предварительным данным следователей, 13 января не менее 10 жителей Красноярского края и Тюменской области приехали в труднодоступную местность Орджоникидзевского района республики Хакасия, чтобы покататься на снегоходах. Выяснено, что услугами туристических фирм они не пользовались. В результате схода лавины под снегом оказалось несколько человек. Пятеро смогли выбраться самостоятельно, тела двоих мужчин были обнаружены позднее. Погибшие оказались жителями Красноярска и Сургута.
Как ранее сообщало ГУ МЧС России по республике Хакасия, погибшие были обнаружены туристами до прибытия спасателей на место происшествия.