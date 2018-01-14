В России

сегодня, 12:10

Двух пьяных дебоширов сняли с рейса в Домодедово

277
#Домодедово #дебоширы #рейс
Двух пьяных дебоширов сняли с рейса в Домодедово

В дежурную часть полиции аэропорта Домодедово поступило сообщение от диспетчера о том, что на борту самолета, вылетающего рейсом Москва-Нячанг, находятся два пьяных пассажира, которые ведут себя неадекватно и нецензурно выражаются.

Два авиадебошира в столичном аэропорту Домодедово были выведены из самолета и оштрафованы за нецензурную брань и нахождение в состоянии алкогольного опьянения, - сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В отношении данных граждан составлены административные протоколы по статье "мелкое хулиганство". Назначено наказание в виде штрафа в размере 500 рублей каждому", — сообщила она.

Как пояснила Ирина Волк, в дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту поступило сообщение о том, что на борту воздушного судна, следующего по маршруту "Москва-Нячанг", находятся два пассажира в состоянии алкогольного опьянения, которые ведут себя неадекватно и нецензурно выражаются. Сотрудники полиции доставили двух мужчин в дежурную часть отделения МВД в аэропорту для разбирательства, - передает РИА-Новости.

277
#Домодедово #дебоширы #рейс

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

После отравления в кадетской школе в Люберцах возбуждено дело‍
#Люберцы #отравление #кадеты
После отравления в кадетской школе в Люберцах возбуждено дело‍

сегодня, 12:25

В России
Более 900 машин скопилось у закрытой Керченской переправы
#Керченская переправа #Крым
Более 900 машин скопилось у закрытой Керченской переправы

сегодня, 12:20

В России
В Хакасии туристы попали под лавину на снегоходах
#Хакасия #туристы #лавина
В Хакасии туристы попали под лавину на снегоходах

сегодня, 12:15

В России
Госдума высмеяла слова украинского генерала о технике из Крыма
#Крым #Украина #Россия
Госдума высмеяла слова украинского генерала о технике из Крыма

сегодня, 12:01

В России
«Движение вверх» стало самым кассовым российским фильмом
#Движение вверх #фильм #рекорд
«Движение вверх» стало самым кассовым российским фильмом

сегодня, 11:38

В России
Мужчина получил сильные ожоги в московском метро
Мужчина получил сильные ожоги в московском метро

вчера, 21:27

В России