Двух пьяных дебоширов сняли с рейса в Домодедово

В дежурную часть полиции аэропорта Домодедово поступило сообщение от диспетчера о том, что на борту самолета, вылетающего рейсом Москва-Нячанг, находятся два пьяных пассажира, которые ведут себя неадекватно и нецензурно выражаются.





"В отношении данных граждан составлены административные протоколы по статье "мелкое хулиганство". Назначено наказание в виде штрафа в размере 500 рублей каждому", — сообщила она.



Как пояснила Ирина Волк, в дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту поступило сообщение о том, что на борту воздушного судна, следующего по маршруту "Москва-Нячанг", находятся два пассажира в состоянии алкогольного опьянения, которые ведут себя неадекватно и нецензурно выражаются. Сотрудники полиции доставили двух мужчин в дежурную часть отделения МВД в аэропорту для разбирательства, - передает



Два авиадебошира в столичном аэропорту Домодедово были выведены из самолета и оштрафованы за нецензурную брань и нахождение в состоянии алкогольного опьянения, - сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк."В отношении данных граждан составлены административные протоколы по статье "мелкое хулиганство". Назначено наказание в виде штрафа в размере 500 рублей каждому", — сообщила она.Как пояснила Ирина Волк, в дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту поступило сообщение о том, что на борту воздушного судна, следующего по маршруту "Москва-Нячанг", находятся два пассажира в состоянии алкогольного опьянения, которые ведут себя неадекватно и нецензурно выражаются. Сотрудники полиции доставили двух мужчин в дежурную часть отделения МВД в аэропорту для разбирательства, - передает РИА-Новости