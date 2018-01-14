сегодня, 12:10
Двух пьяных дебоширов сняли с рейса в Домодедово
В дежурную часть полиции аэропорта Домодедово поступило сообщение от диспетчера о том, что на борту самолета, вылетающего рейсом Москва-Нячанг, находятся два пьяных пассажира, которые ведут себя неадекватно и нецензурно выражаются.
"В отношении данных граждан составлены административные протоколы по статье "мелкое хулиганство". Назначено наказание в виде штрафа в размере 500 рублей каждому", — сообщила она.
Как пояснила Ирина Волк, в дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту поступило сообщение о том, что на борту воздушного судна, следующего по маршруту "Москва-Нячанг", находятся два пассажира в состоянии алкогольного опьянения, которые ведут себя неадекватно и нецензурно выражаются. Сотрудники полиции доставили двух мужчин в дежурную часть отделения МВД в аэропорту для разбирательства, - передает РИА-Новости.