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Госдума высмеяла слова украинского генерала о технике из Крыма

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#Крым #Украина #Россия #война
Госдума высмеяла слова украинского генерала о технике из Крыма

11 января президент РФ Владимир Путин заявил о готовности передать Украине ее военную технику из Крыма. Он уточнил, что речь идет о «десятках кораблей, десятках боевых самолетов, состояние которых плачевно».

Первый замглавы оборонного комитета российского Совета Федерации Франц Клинцевич раскритиковал слова замначальника украинского генштаба Игоря Романенко о необходимости проверять на мины возвращаемую из Крыма военную технику., - передает РИА-Новости.

В субботу Романенко заявил изданию "Апостроф", что передаваемую Украине из Крыма военную технику следует проверять на "скрытые подрывные устройства".

"Что, называется, лучше молчать, чем говорить. Может, тогда и за умного сойдешь. Что касается нынешних и бывших киевских руководителей, то уже нет никакого смысла проверять наличие в их головах "скрытых подрывных устройств" — они уже давно сработали", — написал Клинцевич в Facebook.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма, хотя "она находится вся в таком плачевном состоянии".

По словам президента, это десятки кораблей и самолетов. Для утилизации не подлежащих транспортировке боеприпасов в России готовы пригласить украинских специалистов. Командующий военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко после этого заявил, что украинская военная техника, которая осталась в Крыму, была в рабочем состоянии, а решение о ее возвращении будет принимать руководство страны.

Крым стал российским регионом после референдума в марте 2014 года, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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#Крым #Украина #Россия #война

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