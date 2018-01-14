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В Киеве назвали фейком обещание Порошенко не вредить России

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#Киев #Порошенко #фейк #Украина
В Киеве назвали фейком обещание Порошенко не вредить России

Администрация украинского президента назвала подделкой документы, в которых якобы Петр Порошенко обещает Федеральной службе безопасности не действовать против интересов России.

Обнародованные грузинским телеканалом "Рустави-2" заявления в ФСБ РФ, написанные якобы Петром Порошенко, являются подделкой, - заявила пресс-служба администрации президента Украины.

"Обнародованные так называемые "документы" от имени Петра Порошенко является низкопробной подделкой и фейком, изготовленным и заброшенным телекомпании "Рустави-2" спецслужбой России", - говорится в сообщении на сайте президента Украины.

В нем отмечается, что поддельный характер обнародованной информации доказывается тем, что в ней под 2007 годом упоминаются родственники жены одного из сыновей Порошенко, проживающие в Петербурге. Согласно сообщению, сын Порошенко Алексей женился в Киеве в 2013 году.

Администрация президента Украины просит СМИ не распространять ложную информацию, а также ждет публичных извинений от ряда изданий.

Ранее телеканал "Рустави-2" показал в своем эфире документы, якобы написанные Порошенко в 2007 году, когда он был депутатом Верховной рады. Среди них, в частности, было письмо на имя директора ФСБ, в котором Порошенко обязывался соблюдать российские законы и "не принимать участие в деятельности, направленной против интересов РФ", во время своего пребывания в стране, - передает "Интерфакс".
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#Киев #Порошенко #фейк #Украина

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