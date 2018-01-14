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Минобороны показало видео уничтожения напавших на Хмеймим боевиков
Минобороны РФ опубликовало видео спецоперации в Сирии, во время которой была уничтожена группа террористов, обстрелявших из минометов российскую авиабазу Хмеймим 31 декабря прошлого года.
В спецоперации участвовали «все силы многоуровневой системы российской разведки в Сирии». Благодаря слаженной работе Сил специальных операций удалось установить «место базирования диверсионной группы боевиков рядом с западной границей провинции Идлиб».
За данной территорией было организовано «непрерывное наблюдение российскими беспилотными средствами. Были назначены высокоточные средства поражения. По прибытию террористов на объект, где они готовились к пересадке в микроавтобус, вся диверсионная группа была уничтожена высокоточным боеприпасом «Краснополь», - отмечается в пресс-релизе военного ведомства.
В ходе данной операции российская военная разведка также обнаружила и уничтожила место конечной сборки и хранения террористами ударных беспилотных средств самолетного типа, - передает ФедералПресс.
Напомним, что 31 декабря 2017 года группа террористов обстреляла аэродром Хмеймим из минометов, погибли двое российских военных. На базе размещается авиагруппа ВКС России.