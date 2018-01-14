В мире

сегодня, 11:42

Минобороны показало видео уничтожения напавших на Хмеймим боевиков‍

336
#Сирия #Россия #Хмеймим
Минобороны показало видео уничтожения напавших на Хмеймим боевиков‍

Минобороны РФ опубликовало видео спецоперации в Сирии, во время которой была уничтожена группа террористов, обстрелявших из минометов российскую авиабазу Хмеймим 31 декабря прошлого года.

Минобороны РФ опубликовало видео российской спецоперации в Сирии, в ходе которой была уничтожена группа боевиков, осуществивших 31 декабря 2017 года минометный обстрел территории авиабазы «Хмеймим».

В спецоперации участвовали «все силы многоуровневой системы российской разведки в Сирии». Благодаря слаженной работе Сил специальных операций удалось установить «место базирования диверсионной группы боевиков рядом с западной границей провинции Идлиб».

За данной территорией было организовано «непрерывное наблюдение российскими беспилотными средствами. Были назначены высокоточные средства поражения. По прибытию террористов на объект, где они готовились к пересадке в микроавтобус, вся диверсионная группа была уничтожена высокоточным боеприпасом «Краснополь», - отмечается в пресс-релизе военного ведомства.

В ходе данной операции российская военная разведка также обнаружила и уничтожила место конечной сборки и хранения террористами ударных беспилотных средств самолетного типа, - передает ФедералПресс.

Напомним, что 31 декабря 2017 года группа террористов обстреляла аэродром Хмеймим из минометов, погибли двое российских военных. На базе размещается авиагруппа ВКС России.
336
#Сирия #Россия #Хмеймим

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Турции самолет при посадке выкатился за пределы полосы и застрял на краю обрыва
В Турции самолет при посадке выкатился за пределы полосы и застрял на краю обрыва

сегодня, 18:36

В мире
В Иране сообщили о гибели всего экипажа нефтяного танкера
#Иран #Китай #экипаж
В Иране сообщили о гибели всего экипажа нефтяного танкера

сегодня, 12:34

В мире
В Киеве назвали фейком обещание Порошенко не вредить России
#Киев #Порошенко #фейк
В Киеве назвали фейком обещание Порошенко не вредить России

сегодня, 11:51

В мире
В Вене 20 тысяч человек митингуют против правительства Австрии‍
В Вене 20 тысяч человек митингуют против правительства Австрии‍

вчера, 21:39

В мире
ЦРУ подозревает Россию в кибератаке вируса NotPetya на Украине‍
#ЦРУ #кибератака #Украина
ЦРУ подозревает Россию в кибератаке вируса NotPetya на Украине‍

вчера, 15:04

В мире
В Британии оштрафовали врача, оставлявшего автографы на печени пациентов
В Британии оштрафовали врача, оставлявшего автографы на печени пациентов

вчера, 12:26

В мире