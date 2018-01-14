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«Движение вверх» стало самым кассовым российским фильмом

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#Движение вверх #фильм #рекорд
«Движение вверх» стало самым кассовым российским фильмом

Спортивная драма "Движение вверх" режиссера Антона Мегердичева собрала в прокате 1,69 миллиарда рублей и стала самым кассовым российским фильмом в истории.

Спортивная драма "Движение вверх" режиссера Антона Мегердичева собрала в прокате 1,69 миллиарда рублей и стала самым кассовым российским фильмом в истории. Об этом свидетельствуют данные ЕАИС (Единая федеральная автоматизированная информационная система сведений о показах фильмов в кинозалах).

Фильм об исторической победе советских баскетболистов на Олимпиаде-1972 превзошел результаты предыдущих лидеров проката — военную драму "Сталинград" (1,669 млрд) и сказку-фэнтези "Последний богатырь" (1,653 млрд).

"Движение вверх" рассказывает историю сборной СССР по баскетболу в начале 70-х, у которой появляется новый тренер с амбициозными планами — обыграть непобедимую команду из США на Олимпиаде в Мюнхене. Ему удается заразить своим желанием спортсменов, и они одерживают верх. Золото Игр в Мюнхене стало первым в истории олимпийских побед отечественных баскетболистов. Фильм основан на реальных событиях, в нем сыграли Владимир Машков, Андрей Смоляков, Кирилл Зайцев, Сергей Гармаш, Марат Башаров.

Ранее министр культуры России Владимир Мединский, заявил, что "Движение вверх" станет самой кассовой российской лентой в истории, отметив, что каждый второй зритель, идущий в кино на прошлой неделе, выбирал этот фильм, - передает РИА-Новости.
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#Движение вверх #фильм #рекорд

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