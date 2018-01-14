Спорт

сегодня, 11:28

Победа в Белгороде гарантировала липецким хоккеистам выход в плей-офф

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#Хоккей #НМХЛ #МХК "Липецк"
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Победа в Белгороде гарантировала липецким хоккеистам выход в плей-офф

У нашей команды есть шанс побороться и за место в призовой "тройке".

Отлично начал год молодежный хоккейный «Липецк», победив в Белгороде своего прямого конкурента – 5:3.

Эта победа гарантировала липчанам участие в играх плей-офф. В принципе, в этом сезоне никто не сомневался, что команда Сергея Рыбина обеспечит себе участие в играх на выбывание: для этого нужно лишь не оказаться в числе двух худших команд Западной конференции, и слишком уж слабы аутсайдеры «Северские волки» - 13 очков на данный момент и «Полет» - 9. Но приятно, что наша команда добиться главной цели уже в январе.

Теперь Рыбину и Ко предстоит решать локальные задачи: готовиться ко второму этапу и бороться за место в первой «четверке» или (чем черт не шутит) и в призовой «тройке» по итогам регулярного чемпионата. Здесь «Белгород» остается одним из основных наших соперников: липчане подошли к матчу на 4-м месте, опережая идущих пятыми хозяев на одно очко. При этом у «Белгорода» имеются два матча в запасе.

Липчане отлично понимали важность поединка, и с первых минут принялись штамповать голы: «дубль» сделал Иван Сузаков (4-я и 5-я минуты), один раз отличился лучший бомбардир турнира Андрей Мещеряков (9-я).

При счете 3:0 тренеры гостей заменили вратаря, выпустив Кирилла Кучера вместо Дениса Кривенко. Кривенко только накануне дал интервью официальному сайту НМХЛ, в котором заявил, что «главное для вратаря – выбор позиции». Так вот с выбором позиции у него в матче с «Липецком» дела явно не клеились…

Кучер отстоял «насухо» полтора периода, в течение которых хозяева сумели сократить разрыв до минимума: Вадим Артемьев на 38-й минуте и Стас Петросян на 41-й сделали счет – 3:2.

Важную шайбу забросил у липчан Глеб Ромащенко на 54-й минуте – 4:2.

Тем не менее, хозяева продолжали верить в возможность спасения, и у ворот нашего Ильи Донченко было жарко. Через полторы минуты после гола Ромашенко Павел Мордвинцев в упор «расстрелял» нашего вратаря (46-я), и отрыв вновь стал минимальным – 4:3.

На 55-й минуте липчане сумели выбраться из-под прессинга хозяев и провели резкую контратаку, в которой поучастсовали игроки сильнейшего звеша. С передач Шуркалова и Мещерякова шайбу в одно касание забросил Павел Скуматов, установив окончательный счет. В дальнейшем «Липецк» выстоял.

Сегодня состоится повторная игра.

МХК Белгород (Белгород) - ХК Липецк (Липецк) - 3:5 (0:3, 1:0, 2:2)

Шайбы: Сузаков (Прус), 03:56 (0:1). Сузаков (Ромащенко, Стрелковских), 04:32 (0:2). Мещеряков (Добросердов), 08:34 (0:3). Артемьев (Лень), 37:01 (1:3). Петросян (Сагитов), 40:50 (2:3). Ромащенко (Лагутин, Касицкий), 43:53 (2:4). Мордвинцев (П.Голубев), 45:20 (3:4). Скуматов (Мещеряков, Шуркалов), 54:34 (3:5).

Штраф: 4 (Сагитов-4) - 4 (Шуркалов-4). Вратари: Кривенко (Кучер, 08:34-60:00) - Донченко. Броски: 11 (2+2+7) - 27 (11+8+8). Вбрасывания: 22 - 25.

Судьи Д.Рассказов (Санкт-Петербург), Я.Чернышов (Тверь), Е.Пронских, Д.Шинкарёв (оба - Белгород).

13 января. Белгород. ЛА Оранжевый лёд. 476 зрителей.

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#Хоккей #НМХЛ #МХК "Липецк"
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Комментарии (1)

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Семён

сегодня, 18:06
А есть ли в Липецке хоккей? дурдом какой-то, какая спротивная власть в области такой и хоккей.
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