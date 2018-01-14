«Липецк-Индезит» начал год с нервной победы (ФОТО)

Липчанки победили «Спарту» в первом матче.

Липецкие волейболистки в первом матче 2018 года принимали на своей площадке середняка турнирной таблицы «Спарту» (Нижний Новгород) и сумели выиграть 3:1.

Впрочем, липанки могли и запросто потерять очки в этой игре – в четвертой партии «спартанки», которыми руководит сербский тренер Слободан Радивоевич, имели два сет-бола и могли запросто перевести игру на тай-брейк. Любопытно, что если подсчитать все очки, набранные командами во встрече, то получится счет – 91:90в пользу… «Спарты». Правда, в волейболе очки не суммируются, и этот показатель имеет значение только для статистики.

Про такие матчи обычно пишет «валидольный»: обе команды не раз бросало «то в жар, то в холод». Липчанки с ходу вышли вперед – 6:1, но к первому техническому перерыву волжанки на подаче Татьяны Марковой сократили отставание – 8:5. Однако первый сет «Липецк-Индезит» оставил за собой – 25:21.







Сложно сказать, что произошло с нашими девушками дальше, но у липчанок во второй партии пропала всякая игра. Тренер Андрей Смирной был вынужден взять тайм-аут уже в самом начале при счете 1:5. Но и это не помогло. Липчанки уступили с оглушительным счетом – 13:25.







В третьей партии «индезиточки» сумели взять верх – 25:20 и затем наступил четвертый отрезок, в котором игровая ситуация на площадке могла повернуться как угодно. Липчанки с ходу ушли в отрыв – 5:0, но затем растеряли почти все преимущество: гостьи сократили счет до 10:9. Затем счет и вовсе стал 24:23 в пользу «Спарты», так что следующий розыгрыш мяча мог привести к укороченной пятой партии. Но «спартанки» не сдюжили в ответственный момент, и винить в этом могут только себя. Своя же собственная ошибка гостей привела к тому, что счет сравнялся – 24:24.







Тут же «Спарта» получила второй сет-бол – 25:24. Липчанок в этот момент выручила Анна Сотникова, признанная затем лучшим игроком матча в составе «Липецка-Индезита». Ее удар восстановил равенство – 25:25. Тут же Юлия Кувшинова совершила эйс – 26:25 в пользу липчанок, а добила «Спарту» очередная собственная ошибка: Ирина Волковинская пробила в сетку – 26:24 и 3:1 в матче.







Липчанки продолжают занимать 3-е место в плотной турнирной таблице Высшей лиги «А».