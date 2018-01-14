Спорт

сегодня, 11:11

«Липецк-Индезит» начал год с нервной победы (ФОТО)

1 550
#Волейбол #"Липецк-Индезит"
2
«Липецк-Индезит» начал год с нервной победы (ФОТО)

Липчанки победили «Спарту» в первом матче.

Липецкие волейболистки в первом матче 2018 года принимали на своей площадке середняка турнирной таблицы «Спарту» (Нижний Новгород) и сумели выиграть 3:1.

Впрочем, липанки могли и запросто потерять очки в этой игре – в четвертой партии «спартанки», которыми руководит сербский тренер Слободан Радивоевич, имели два сет-бола и могли запросто перевести игру на тай-брейк. Любопытно, что если подсчитать все очки, набранные командами во встрече, то получится счет – 91:90в пользу… «Спарты». Правда, в волейболе очки не суммируются, и этот показатель имеет значение только для статистики.

Про такие матчи обычно пишет «валидольный»: обе команды не раз бросало «то в жар, то в холод». Липчанки с ходу вышли вперед – 6:1, но к первому техническому перерыву волжанки на подаче Татьяны Марковой сократили отставание – 8:5. Однако первый сет «Липецк-Индезит» оставил за собой – 25:21.

2018-01-13 13-58-1212.jpg

Сложно сказать, что произошло с нашими девушками дальше, но у липчанок во второй партии пропала всякая игра. Тренер Андрей Смирной был вынужден взять тайм-аут уже в самом начале при счете 1:5. Но и это не помогло. Липчанки уступили с оглушительным счетом – 13:25.

2018-01-13 13-48-3412.jpg

В третьей партии «индезиточки» сумели взять верх – 25:20 и затем наступил четвертый отрезок, в котором игровая ситуация на площадке могла повернуться как угодно. Липчанки с ходу ушли в отрыв – 5:0, но затем растеряли почти все преимущество: гостьи сократили счет до 10:9. Затем счет и вовсе стал 24:23 в пользу «Спарты», так что следующий розыгрыш мяча мог привести к укороченной пятой партии. Но «спартанки» не сдюжили в ответственный момент, и винить в этом могут только себя. Своя же собственная ошибка гостей привела к тому, что счет сравнялся – 24:24.

2018-01-13 14-15-1612.jpg

Тут же «Спарта» получила второй сет-бол – 25:24. Липчанок в этот момент выручила Анна Сотникова, признанная затем лучшим игроком матча в составе «Липецка-Индезита». Ее удар восстановил равенство – 25:25. Тут же Юлия Кувшинова совершила эйс – 26:25 в пользу липчанок, а добила «Спарту» очередная собственная ошибка: Ирина Волковинская пробила в сетку – 26:24 и 3:1 в матче.

2018-01-13 14-24-3012.jpg

Липчанки продолжают занимать 3-е место в плотной турнирной таблице Высшей лиги «А».

1 550
#Волейбол #"Липецк-Индезит"
2

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Не болельщик

сегодня, 18:01
"Тут же Юлия Кувшинова совершила эйс – 26:25 в пользу липчанок, а добила «Спарту» очередная собственная ошибка: Ирина Волковинская пробила в сетку – 26:24 и 3:1 в матче. " За ошибку одно вычитают?
ответить

Еще в рубрике

Победа в Белгороде гарантировала липецким хоккеистам выход в плей-офф
#Хоккей #НМХЛ #МХК "Липецк"
1
Победа в Белгороде гарантировала липецким хоккеистам выход в плей-офф

сегодня, 11:28

Спорт
Липецкая бегунья выиграла первый трофей после того, как сменила фамилию
#Легкая атлетика #Симакова #Шалин
4
Липецкая бегунья выиграла первый трофей после того, как сменила фамилию

12.01.2018 08:07

Спорт
Липецкий форвард открыл счет голам в КХЛ
#КХЛ #Никита Двуреченский
2
Липецкий форвард открыл счет голам в КХЛ

12.01.2018 07:07

Спорт
Впервые за 5 лет «Металлург» организует бесплатную поездку на футбол для своих болельщиков
#Болельщики. "Металлург" #выезд
4
Впервые за 5 лет «Металлург» организует бесплатную поездку на футбол для своих болельщиков

11.01.2018 13:44

Спорт
Ирина Измалкова завоевала «бронзу» в стрельбе по-мужски
#Пулевая стрельба #Ирина Измалкова
7
Ирина Измалкова завоевала «бронзу» в стрельбе по-мужски

10.01.2018 06:38

Спорт
Сыграли, как «Спартак» в Ливерпуле
#Мини-футбол #"ЛГТУ-Липецк"
1
Сыграли, как «Спартак» в Ливерпуле

10.01.2018 06:15

Спорт