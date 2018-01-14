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сегодня, 10:27

Липецкие дети написали письма Иисусу Христу

86 2248
#православная гимназия
3
Липецкие дети написали письма Иисусу Христу

Не только Дед Мороз получает письма детей

Как сообщают в Липецкой митрополии, к празднику Рождества Христова воспитанники начальной школы Липецкой православной гимназии имени преподобного Амвросия Оптинского написали Богомладенцу свои письма.

Что пишут дети из православных семей маленькому Христу? О чем просят?

«Добрый Иисус Христос, хочу поблагодарить Тебя за то, что Ты мне всегда помогал. Я хочу пожелать, что когда Рождество Твое, то у Тебя была бы очень красивая елочка. Дай, пожалуйста, маме и папе здоровья. Спасибо, что Ты есть! Елизавета, 2 класс»

«С Рождеством, Младенец Иисус! Спасибо за мир, который Ты создал, за его красоту, за небо, за солнце. Когда я увидел море – я полюбил его. За его бесконечность и подводный мир, и высоту волн. Всё прекрасно, что Ты создал! Спасибо Тебе за всё, что Ты дал нашей семье и нашим близким. Дай нашей семье здоровья, счастья и долгой жизни для моих родных. Иван, 3 класс!

«Здравствуй, Иисус Христос! Мы Тебе очень благодарны за то, что Ты спас людей. Пожалуйста, сделай так, чтобы никогда не было войны. Я Тебе премного благодарна, если Ты исполнишь мое заветное желание. А еще мы все благодарны Тебе за чудесный праздник Рождество Христово и другие православные праздники. Екатерина, 2 класс»

«Спасибо Тебе за весь мир, который Ты создал для нас! Я хочу, чтобы Артём никогда больше не попадал в больницу. Чтобы я хорошо училась. Чтобы маме, папе и бабушке не было трудно на работе. Чтобы отроку Артемию выздороветь. Спасибо Тебе, что создал нас! Ева, 2 класс»

«Прости за то, что мы были грешны, прости за то, что распяли Тебя. Ты научил нас смирению, терпению, любви, всепрощению. Ты подарил нам жизнь. Ты хотел нам сделать добро, а мы сделали Тебе зло. Зло на Земле еще не уничтожено: люди голодают, идут войны, идет великая борьба между добром и злом. Если все люди поймут те заповеди, которые Ты принес на землю, то наступит мир на всей земле. Спасибо Тебе за любовь. Добро всё же победит, а мы Тебе поможем своими хорошими поступками. Екатерина, 4 класс»

Фото: dailymail.co.uk

 

 

86 2248
#православная гимназия
3

Комментарии (86)

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СССР

1 минуту назад
Это дети они ангелы и это помогает им жить и верить Бога, а вы взрослые погрязли во лжи и всяких пороках и как вам не стыдно. А безграмотных и которые не верят в Бога сходите в храм и помалитес и покайтесь в грехах.
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а сидят в тюрьме Pussy Riot

1 минуту назад
интересная ситуация: поп Никон подбил детишек писать Богу письма, а читает их сам, Богу не передал. нет ли тут какого кощунства и обмана ?
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неужто

30 минут назад
на иврите писали? он же по другому не поймет :(
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серёжка

55 минут назад
есус дай мне силы дай мне воле в этой жизне есус ты меня слышеш есус
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Я

сегодня, 19:32
Деду, молча помогает себе карманы набивать. За счет рабов- грешников
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палицай

сегодня, 19:24
на западный манер
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Виктор 2-28-14

сегодня, 19:18
Республика Шкид.., а какая необходимость что-то делать с сегодняшним поколением? Жизнь сделает своё.Кокая-то часть перебесится и станет чиновниками,предпринимателями и т.д. а наркоманы и др. из этой кучки уйдут в мир иной...
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Я

сегодня, 19:14
когда был маленьким, то письма писал Деду Морозу, тете Вале из "Спокойной ночи, малыши!"... Это ж как надо сейчас мозг засрать детям!
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Я

сегодня, 19:10
Серьезно))))?
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Деду

сегодня, 18:44
Церковь помогает всем кто нуждается в помощи.Только делает это молча.
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