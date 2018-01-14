Происшествия
вчера, 22:51
Лопнувшая труба может превратить в каток Универсальный проезд
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Повреждена труба системы теплоснабжения.
Сегодня вечером в Липецке на Универсальном проезде лопнула труба теплосети. Вода стекла от кольца девятого микрорайона к городскому кладбищу. В условиях прогнозируемого к ночи мороза она может превратить проезжую часть в каток.
По словам сотрудников энергетической компании, теплосеть питает административные здания. Вода уже отключена, ведутся работы по устранению аварии.
По словам сотрудников энергетической компании, теплосеть питает административные здания. Вода уже отключена, ведутся работы по устранению аварии.
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Веня
Мария Панова
Широкий поток, бесплатный каток
Галина
СЛЕСАРЬ