Лопнувшая труба может превратить в каток Универсальный проезд

Повреждена труба системы теплоснабжения.

Сегодня вечером в Липецке на Универсальном проезде лопнула труба теплосети. Вода стекла от кольца девятого микрорайона к городскому кладбищу. В условиях прогнозируемого к ночи мороза она может превратить проезжую часть в каток.



По словам сотрудников энергетической компании, теплосеть питает административные здания. Вода уже отключена, ведутся работы по устранению аварии.





