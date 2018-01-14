Происшествия

вчера, 22:51

Лопнувшая труба может превратить в каток Универсальный проезд

5 1304
#коммунальная авария
Лопнувшая труба может превратить в каток Универсальный проезд

Повреждена труба системы теплоснабжения.

Сегодня вечером в Липецке на Универсальном проезде лопнула труба теплосети. Вода стекла от кольца девятого микрорайона к городскому кладбищу. В условиях прогнозируемого к ночи мороза она может превратить проезжую часть в каток.

По словам сотрудников энергетической компании, теплосеть питает административные здания. Вода уже отключена, ведутся работы по устранению аварии. 


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5 1304
#коммунальная авария

Комментарии (5)

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Веня

14 минут назад
все сгнило у этих управленцев)...хорошо хоть зима не холодная, снегоуборочная техника простаивает...а деньги куда списываете?...или у вас по бумагам опять город завалило снегом
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Мария Панова

сегодня, 05:16
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Широкий поток, бесплатный каток

сегодня, 01:15
На коньках к кладбищу, это круто.
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Галина

сегодня, 00:11
Ничего страшного... Квадра будет кататься на коньках.
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СЛЕСАРЬ

вчера, 23:33
Со Старым Новым Годом ! Квадра шикует! Делаем Весну!
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