В мире

вчера, 21:39

В Вене 20 тысяч человек митингуют против правительства Австрии‍

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В Вене 20 тысяч человек митингуют против правительства Австрии‍

Тысячи человек собрались на акцию протеста против коалиционного правительства Австрии, сформированного в декабре

В Вене против правительства из правых и консерваторов бастуют порядка 20 тысяч человек. Об этом австрийская полиция пишет в Twitter, - сообщает Life.

"Оценить количество участников демонстрации трудно, на данный момент мы исходим из 20 тысяч протестующих", — говорится в сообщении.

Улицы перекрыты, на некоторых ограничено движение наземного транспорта. О беспорядках не сообщается.

В декабре 2017 года в Австрии было сформировано новое коалиционное правительство, которое возглавил Себастьян Курц. Новые австрийские власти в том числе планировали содействовать в отмене санкций против России.
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