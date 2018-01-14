вчера, 21:39
В Вене 20 тысяч человек митингуют против правительства Австрии
Тысячи человек собрались на акцию протеста против коалиционного правительства Австрии, сформированного в декабре
"Оценить количество участников демонстрации трудно, на данный момент мы исходим из 20 тысяч протестующих", — говорится в сообщении.
Улицы перекрыты, на некоторых ограничено движение наземного транспорта. О беспорядках не сообщается.
В декабре 2017 года в Австрии было сформировано новое коалиционное правительство, которое возглавил Себастьян Курц. Новые австрийские власти в том числе планировали содействовать в отмене санкций против России.
Еще в рубрике
11.01.2018 12:39В мире