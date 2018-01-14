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вчера, 21:27
Мужчина получил сильные ожоги в московском метро
Мужчина по неосторожности упал на пути
Один из пассажиров столичного метрополитена получил травмы, оказавшись на жестком пути станции «Бульвар Дмитрия Донского», - сообщает "Вечерняя Москва". Инцидент произошел в субботу, 13 января, около полудня.
Поезда на станции в этот момент не было. Для спасения мужчины на станции тут же обесточили электроснабжение на пути. После того, как несчастного подняли на поверхность, его госпитализировали в ожоговую реанимацию НИИ им. Н.Склифосовского. У него электротравмы обеих кистей рук.
«Из медучреждения поступила телефонограмма с уточненным диагнозом: электротравма, электроожог 1-й, 2-й, 3-й степени на 3% поверхности тела. Мужчина госпитализирован в ожоговую реанимацию», - сообщил руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.
Поезда на станции в этот момент не было. Для спасения мужчины на станции тут же обесточили электроснабжение на пути. После того, как несчастного подняли на поверхность, его госпитализировали в ожоговую реанимацию НИИ им. Н.Склифосовского. У него электротравмы обеих кистей рук.
«Из медучреждения поступила телефонограмма с уточненным диагнозом: электротравма, электроожог 1-й, 2-й, 3-й степени на 3% поверхности тела. Мужчина госпитализирован в ожоговую реанимацию», - сообщил руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.
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