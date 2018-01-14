Больше знаешь - крепче пьешь

Итоги недели

Закончилась первая рабочая неделя нового года. А как провели липчане длинные 10-дневные каникулы?Это - из выступления команды КВН «Кефир». Примерно так выглядит криминальная хроника региона на новогодних праздниках. Мы скрупулезно посчитали количество тяжких преступлений, совершенных на неделе от 1 января и вот результат: пять убийств с использованием холодного и огнестрельного оружия, два самоубийства, побоища (см.), три случая причинения тяжких телесных повреждений, уличные грабежи, погибшие и покалеченные в ДТП…Вопиющий случай произошел в Лебедяни. 30 декабря 29-летний Алексей Гостев выбил двери квартиры, где жила его бывшая жена с ребенком, жестоко избил женщину и попытался, по словам потерпевшей, ее изнасиловать. После этого он ножом изрезал ей голову, срезав вместе с волосами часть кожи, потом, похитив некоторые вещи, скрылся. В итоге Лариса Гостева была госпитализирована и Новый год встретила в больнице.По данному факту сотрудники СУ СК по Липецкой области возбудили уголовное дело по ч.1 ст.139 УК РФ («незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица») и объявили Алексея Гостева в розыск.Эта история облетела буквально всю страну. Ларису Гостеву даже пригласили на Первый канал, в передачу «Пусть говорят».На этой неделе, где он скрывался от правоохранительных органов. Гостев не раз звонил своей бывшей жене и просил прощения за содеянное. Теперь помимо незаконного проникновения в жилище ему инкриминируют грабеж и умышленное причинение телесных повреждений бывшей жене.Бесснежная теплая погода перечеркнула надежды липчан на активный зимний отдых. Поэтому некоторые особо бесстрашные занялись собиранием в лесах… вешенок (см.). В результате. К медикам мужчина решил не обращаться, чтобы их не смешить.Конечно, на длинных выходных липчане много пили.. 19 липчан допились до «белочки», а трое пациентов наркодиспансера скончались от цирроза печени. Но была и положительная тенденция: в этом году никто не отравился алкогольными суррогатами. И тут же новость вдогонку:Первым рабочим днем на этой неделе стал вторник.- горожане почувствовали неприятные запахи на городских улицах.Мы растолкали, как обычно, спящих в хомуте экологов, и они сообщили нам, чтов районе телецентра. Наши предположения подтвердились. В областном управления экологии и природных ресурсов нам сообщили, что. На это читатель GOROD48 с никомфилософски заметил:- Это лечебная вонь… наша, липецкая. Это символично… тухлое болото. Воняет у нас всюду…. Именно так назвала наша читательница Левобережье, которая прислала в официальный паблик нашего сайта в социальной сети «ВКонтакте» свои фотографии и рассуждения.- Я мама в декрете. Сегодня прогуливалась с коляской в районе НЛМК. Это не район, а одна сплошная помойка. Смотреть противно. Везде валяется мусор, аллею не убирают, не подметают. Рядом с Левобережным судом есть памятник Полине Осипенко. Табличка на памятнике в плохом состоянии, невозможно прочитать, что там написано. Ландшафт вокруг памятника в ужасном состоянии, когда-то там были лавочки, они сломаны, асфальт весь в трещинах, кругом грязь, деревья не опилены. За остановкой пл. Франценюка тоже есть памятник, там также не убрано. Дворы во всем районе НЛМК завалены мусором. Детские площадки в ужасном состоянии…Свое письмо молодая мама заканчивает так: «Жаль, Валентине Матвиенко этого не показали в тот раз, когда она назвала наш город Шанхаем…».Заметил послепраздничный бардак и глава Липецка. На своей первой в этом году планерке Сергей Иванов раскритиковал подчиненных за беспорядок и неухоженность центра города. Особенно не нравится мэру нынешнее состояние Городища, площади Революции и Комсомольского пруда.В то же время стало известно, что. Следовательно, укладка нового асфальта начнется уже весной. А еще в этом году- чтобы было красиво, как в Европе.Эта новость вызвала оживление наших читателей.:«До минувшего лета площадь Победы была окружена как раз красивым чугунным заборам, который затем демонтировали и заменили на безликий штампованный».: «И да, в Европе деревья сажают, газоны кругом, практически повсеместно можно попу на травку усадить. В Европе дороги каждый год не стелят новые, не от того, что они идиоты, а просто делают раз и на долгие годы, а деньги реально работают. В Европе «Мерседес и много чего еще, а у нас?»: «Литой чугун... что-то это мне напоминает. Ну да! Литой асфальт, которым ямы латают!»И мэрия тут же отчиталась, чтоНо техника не поспевает за образованием ям. В результате автомобилисты влетают в выбоины, а потом отсуживают у мэрии миллионы рублей по своим искам. И вот первая ласточка этого года:- его «десятка» попала в яму, у машины лопнула коробка передач, сорвало с креплений движок.И вот еще один результат не в пользу мэрии:. Организаторы проекта народного голосования «Лучший город России» подвели итоги сбора мнений россиян за 2017 год. Итоги неутешительны: наш город в рейтинге занял всего лишь 66-е место, или 18-ю строчку с конца списка. Свой «лайк» Липецку поставил всего 3 461 пользователь, хотя годом ранее Жемчужина Черноземья набрала 7 443 голоса «за». А самым «симпатичным» городом страны стала Пенза, собрав 238 452 «лайка». В топ-5 вошли Владикавказ, Владивосток, Курск и Нальчик.Она скончалась 12 января после тяжелой и продолжительной болезни на 56-м году жизни.Не стало талантливого человека, крепкого профессионала, досконально знавшего и любившего дело, которому было отдано больше тридцати лет жизни. Прощание с Галиной Васильевной Строковой состоится завтра, 15 января, в 11.00 в Христорождественском соборе.Дед Мороз в этом году явно зажал подарки. Но кое-кому на мольбы все же ответил. В число счастливчиков попал, например, Александр Конаныхин.- обвиняемому в мошенничестве изменили меру пресечения.Напомним, что экс-директор Липецкой городской энергетической компании Александр Конаныхин обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, Конаныхин вольно распоряжался средствами ПАО МРСК «Центра»-«Липецкэнерго» в бытность руководителем этой организации. Обвиняемому вменяют в вину заключение договоров аренды движимого и недвижимого имущества с ООО «Промсервис-М» и «Автоград» по заведомо завышенным ценам, в результате чего в 2009-2015 годах имущественным интересам ПАО «МРСК-Центра»-«Липецкэнерго» был причинен значительный материальный ущерб, превышающий 466 млн рублей.Александра Конаныхина задержали после обыска в его особняке 11 апреля прошлого года. С тех пор он находился в СИЗО - сначала в Москве, потом - в Липецке. И вот между Новым годом и Старым Новым годом он получил, пусть и ограниченную стенами родного коттеджа, свободу: судья Октябрьского райсуда Светлана Букреева решила, что до 11 февраля тот будет находится не в СИЗО, а под домашним арестом.А вот Владимир Путин, похоже, не собирается менять Кремль на иное место жительства. Сразу же после новогодних праздников в регионе начался сбор подписей в поддержку действующего президента. Точки сбора подписей в поддержку самовыдвиженца Путина открылись в Липецке и Ельце. Некоторые особо ретивые подданные действующего главы государства уже делают свои странички в соцсетях рекламными баннерами, используя популярность президента для самопиара (см.- фото с «царем в голове» собрало уже сотни «лайков»).Кто участвует в безнадежной гонке за лидером, читайте в публикацииИ еще раз о Деде Морозе. Накануне новогодних праздников GOROD48 спросил у читателей: «Чего вы ждете от Деда Мороза в 2018 году?». И получилось, что из нескольких предложенных вариантов 48% респондентов ждут «перемен» (см.). А вариант «нового старого президента» выбрал только каждый десятый из участников нашей «голосовалки».Обычная жизнь постепенно входит в свою колею. Но не все согласны терпеть убогость бытия. Так, липчанин Михаил Ларионов не пожелал переплачивать за отопление.: он считает, что не должен оплачивать отопление «по сренему», так как каждая квартира его многоэтажки оборудована индивидуальным прибором учета тепла. Однако в самой «Квадре» считают, что все делают правильно. Мол, в доме, где живет истец, индивидуальными приборами учета оборудованы только 113 квартир из 125-ти, а поэтому насчитывают оплату за отопление, исходя из показаний ОДПУ, разбрасывая объем потребленного тепла на все квартиры дома пропорционально площади жилых и нежилых помещений.Примечательно, что истец и ответчик опираются на один и тот же документ: 354-е постановление правительства РФ «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».Чиновники отрапортовали о том, что. Они обсчитали стоимость набора продуктов первой необходимости в 3111 рублей. Оказывается, за год «продуктовая корзина» в области подорожала всего на 1,8% (по России в целом - на 2%).. Т.е. таким же, как и год назад. В администрации области сообщают, что для трудоспособного населения прожиточный минимум составляет 8962 рубля, для пенсионеров - 6964 рубля. Удивительно, что никто из чиновников не может прожить на такие деньги, но все они считают, что для люди, которым они служат - они же «слуги народа», - вполне проживут на восемь тысяч рублей.А вот читатель GOROD48 с никомзамечает:- МРОТ в России с 1 января 2018 года составит 9489 рублей.Между тем. Так, в качестве платы за проезд в маршрутке №352 женщина отдала водителю… мандарины!. Женщина уверяет, что неидеальная фигура стала причиной отказа со стороны работодателя. Ее не взяли на работу горничной в один из отелей города.. Студент одного из липецких вузов Николай Коновалов рано утром решил разбудить возлюбленную однокурсницу пением и гитарным перебором у нее под окнами, но вместо любовной серенады вышел полный облом.. Детям впаривают билеты ценой до 1000 рублей на шоу «Майн Крафт Баттл». А учителя говорят, что дорогу частной лавочке в школы открыли в мэрии.. Если на удочку или в сеть вдруг попадется эта запрещенная к свободному вылову рыба, ее необходимо вернуть в естественную среду. Даже если особь уже нежизнеспособна.