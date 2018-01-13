Малый бизнес сделал половину оборота общественного питания в Липецкой области

Доля малого бизнеса в обороте общественного питания в Липецкой области оказалась в 1,4 раза выше, чем в среднем по России, сообщает Росстат в исследовании «Торговля в России-2017».

3336,8 млн. рублей составил оборот общественного питания предприятиями малого бизнеса в 2016 году в нашей области — 50,8% от всего объема общепита. В стране показатель был ниже — 37,2%. Наименьшие доли прибыли в обороте общепита оказались у предпринимателей Ингушетии (2,1%), Хакасии (8,9%) и Дагестана (9,6%), наибольшие — в Севастополе (71,6%), республике Марий Эл (67,7%) и Новосибирской области (63,9%). В розничной торговле малый бизнес принес 41 009,5 млн. рублей, или 18,1% всего оборота — в стране на малый бизнес здесь пришлось 22,9%.

На начало 2017 года в Липецкой области действовали 4 748 магазинов (включая 67 гипер- и супермаркетов), 873 торговых павильона, 1553 палатки и киоска, 248 аптек и аптечных магазинов и 353 аптечных пунктов и киосков. При том, удельный вес розничных торговых сетей в формировании оборота розничной торговли продуктами питания и табачными изделиями составил 35,8% против 33,1% общероссийских. Слабее всего торговые сети влияли на розничную торговлю продуктами в Дагестане, Тыве, Магаданской области (от менее 0,1% до 5,9%), в то же время в Санкт-Петербурге на их долю приходилось 82,5% всего оборота, в Ленинградской области — 62,6%.

На 16 рынках Липецкой области (9 универсальных и 7 специализированных) организованы 6224 места. Из них фактически использовались 71,9% - чуть выше, чем в среднем по стране (70,6%). Самыми заполненными оказались рынки республики Коми (использовались все 100% мест), Ямало-Ненецкого автономного округа (96,9%) и Камчатского края (92,5%), самыми пустыми — в Чечне (18,6%) и Тверской области (33,3%).