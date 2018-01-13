40% новорожденных в Липецкой области — первенцы

10 732 малыша родились в Липецкой области в январе-ноябре — по сравнению с прошлым годом новорожденных оказалось на 11% меньше, сообщает Липецкстат.

Среди них 40% – это первые дети у матерей, такая же доля детей, рождённых вторыми. Третьими и последующими родились 20% детей. Кроме того, на свет появились 124 пары близнецов.

В целом по стране падение рождаемости составило 10,7% - незначительный рост (+0,3%) отмечен только в Чукотском автономном округе, а в Кировской области на свет появилось на 16% меньше, это самый заметный разрыв, говорится в исследовании Росстата.

Умерли за 11 месяцев в Липецкой области 15 593 человека — на 2% меньше, чем год назад. Превышение числа умерших над числом родившихся составило 4861 человек или 4,6 человека на 1000 человек населения. Миграционная убыль составила 114 человек, а общая численность постоянного населения на 1 декабря — 1151,2 тыс. человек.

В России в среднем умерших было меньше на 2,7%. Небольшой рост (от 2,3% до 0,4%) зафиксировали в Калининградской области, Калмыкии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Ханты-Мансийском автономном округе, а в Томской области и Дагестане показатели не изменились.

Всего за 11 месяцев создали семьи 7746 пар — на 12,8% больше, чем год назад (6869), распались 4564 семей, что на 2,2% больше, чем год назад (4464).