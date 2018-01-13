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Сотрудникам МВД разрешили отдыхать в 13 странах

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#МВД #отдых
Сотрудникам МВД разрешили отдыхать в 13 странах

МВД определило список стран, в которые сотрудники ведомства могут выезжать на отдых.

В перечень разрешённых мест, куда правоохранители могут ездить в отпуск, вошло 13 государств, - передает Life.

МВД составило список "безопасных" стран, в которые сотрудники ведомства могут выезжать на отдых. Соответствующий документ опубликован на сайте туроператоров России (АТОР).

— Отдых сотрудников министерства в этих государствах считается безопасным, исходя из военно-политической, криминогенной, санитарно-эпидемиологической и природно-климатической обстановки, — говорится в сообщении.

Согласно документу, работники МВД могут посещать Азербайджан, Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению и Узбекистан, Южную Осетию и Абхазию, а также Вьетнам, Кубу или Китай.

Отмечается, что из числа дозволенных мест отдыха в 2018 году вычеркнули Таиланд, Тунис, Марокко, Мьянму, Никарагуа, Турцию и Египет, которые входили в перечень годами ранее.
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#МВД #отдых

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