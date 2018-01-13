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В Бурятии 57 человек заразились сальмонеллезом в кафе
Сальмонеллезом после посещения кафе в столице Бурятии Улан-Удэ заболели 57 человек, из них госпитализированы 45; тяжелых случаев нет.
"Полицией совместно с иными правоохранительными органами по данному факту проводится проверка, следственными органами решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей")", - сообщили в пресс-службе.
В МВД добавили, что в настоящее время деятельность заведения приостановлена. "Организован осмотр места происшествия, работа по установлению причин произошедшего", - добавили в ведомстве.
Заболевшие с симпомами отравления стали поступать в Республиканскую клиническую инфекционную больницу в пятницу, всего с жалобами обратились 57 человек. По последним данным МВД, 46 из них госпитализированы, в том числе двое жителей районов республики, а также восемь несовершеннолетних.
Предварительный диагноз - пищевая токсическая инфекция. У 12 человек, по данным министерства здравоохранения Бурятии, диагностирован сальмонеллез. Специалисты пока не установили источник отравления. По сведениям родственников заболевших, пострадавшие ели в кафе салат.
По данным медиков, состояние всех пациентов оценивается как "средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному". "Из этих пациентов в реанимации никого нет, прогноз по выздоровлению - три-четыре дня", - пояснили в минздраве. В министерстве добавили, что для лечения людей есть все необходимое, медикаментов достаточно.