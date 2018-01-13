В России

сегодня, 13:51

В Бурятии 57 человек заразились сальмонеллезом в кафе‍

437
#Бурятия #заражение #сальмонеллез
В Бурятии 57 человек заразились сальмонеллезом в кафе‍

Сальмонеллезом после посещения кафе в столице Бурятии Улан-Удэ заболели 57 человек, из них госпитализированы 45; тяжелых случаев нет.

МВД Бурятии проводит проверку по факту отравления 57 человек в кафе "ШулэнДо" в Улан-Удэ, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе республиканского МВД.

"Полицией совместно с иными правоохранительными органами по данному факту проводится проверка, следственными органами решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей")", - сообщили в пресс-службе.

В МВД добавили, что в настоящее время деятельность заведения приостановлена. "Организован осмотр места происшествия, работа по установлению причин произошедшего", - добавили в ведомстве.

Заболевшие с симпомами отравления стали поступать в Республиканскую клиническую инфекционную больницу в пятницу, всего с жалобами обратились 57 человек. По последним данным МВД, 46 из них госпитализированы, в том числе двое жителей районов республики, а также восемь несовершеннолетних.

Предварительный диагноз - пищевая токсическая инфекция. У 12 человек, по данным министерства здравоохранения Бурятии, диагностирован сальмонеллез. Специалисты пока не установили источник отравления. По сведениям родственников заболевших, пострадавшие ели в кафе салат.

По данным медиков, состояние всех пациентов оценивается как "средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному". "Из этих пациентов в реанимации никого нет, прогноз по выздоровлению - три-четыре дня", - пояснили в минздраве. В министерстве добавили, что для лечения людей есть все необходимое, медикаментов достаточно.
437
#Бурятия #заражение #сальмонеллез

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Сотрудникам МВД разрешили отдыхать в 13 странах
#МВД #отдых
Сотрудникам МВД разрешили отдыхать в 13 странах

сегодня, 14:57

В России
В Крыму ответили на предложение Гройсмана «вернуть» полуостров Украине‍
#Крым #Россия #Украина
В Крыму ответили на предложение Гройсмана «вернуть» полуостров Украине‍

сегодня, 14:49

В России
Завершен прием документов от кандидатов в президенты РФ
#Кандидат в президенты #Россия #выборы
Завершен прием документов от кандидатов в президенты РФ

сегодня, 13:47

В России
В Кировске во время занятий умер 8-летний ребенок
1
В Кировске во время занятий умер 8-летний ребенок

сегодня, 12:15

В России
Снят арест с 95 млн рублей экс-главы «Почты России»
#Почта России #арест
Снят арест с 95 млн рублей экс-главы «Почты России»

вчера, 20:14

В России
«Аэрофлот» подаст в суд на жену Аршавина из-за задержки рейса‍
#Аршавин #Аэрофлот
1
«Аэрофлот» подаст в суд на жену Аршавина из-за задержки рейса‍

вчера, 20:06

В России