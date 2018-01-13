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Завершен прием документов от кандидатов в президенты РФ

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#Кандидат в президенты #Россия #выборы #ЦИК
Завершен прием документов от кандидатов в президенты РФ

Центральная избирательная комиссия завершила прием документов от претендентов на пост президента в России.

Накануне истек срок подачи документов в Центризбирком для кандидатов в президенты России от политических партий. Для самовыдвиженцев этот этап предвыборной кампании завершился 7 января.

В пятницу днем в ЦИК поступили документы на выдвижение от депутата городской Думы Волгограда Олега Булаев, выдвинутого "Коммунистической партией социальной справедливости" и председателя Национального родительского комитета Ирина Волынец от "Народной партии России". Ближе к полуночи пакет документов предоставила директор "Центра молодости и долголетия" в Саратове Марина Копёнкина, ее выдвинула "Родная партия".

Теперь у ЦИК есть пять дней на проверку документов, затем должно быть принято решение о регистрации уполномоченных лиц кандидатов либо об отказе в их регистрации. В случае положительного решения кандидаты смогут открыть избирательные счета и начать сбор подписей для регистрации. Пока процедуру выдвижения прошли 14 партийных кандидатов. Двое из них - Владимир Жириновский от ЛДПР и Павел Грудинин от КПРФ - освобождены от сбора подписей как представители парламентских партий и уже зарегистрированы в качестве кандидатов в президенты.

Остальные для регистрации должны предоставить в ЦИК 100 тысяч подписей в свою поддержку. Сейчас этим заняты 12 выдвиженцев от непарламентских политических сил, в том числе Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко") и Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"). Собирают подписи и самовыдвиженцы - действующий президент Владимир Путин и депутат Костромской облдумы, предприниматель Владимир Михайлов. От них требует втрое больше автографов избирателей - 300 тысяч. Подписные листы принимаются до 18:00 31 января. Затем у ЦИК есть десять дней на проверку подписей, после чего должна последовать регистрация кандидатов либо мотивированный отказ в ней.

Все зарегистрированные кандидаты попадут в избирательный бюллетень, его форму Центризбирком намерен обсудить на заседании 15 января.

Как сообщила вчера глава ЦИК Элла Памфилова, всего с начала кампании в комиссию поступило 70 уведомлений о намерении выдвинуть кандидатов: 24 - от партий и 46 - от граждан. 31 потенциальный самовыдвиженец документов не предоставил, двенадцати было отказано, регистрация уполномоченных лиц лидера общественного движения "Возрождение" Александра Чухлебова отменена решением Верховного суда РФ из-за наличия у кандидата вида на жительство в другом государстве.

Рассмотрение документов партийных кандидатов продолжается. Выборы президента России состоятся 18 марта, - пишет "Российская газета".
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#Кандидат в президенты #Россия #выборы #ЦИК

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