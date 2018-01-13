В мире
сегодня, 12:26
В Британии оштрафовали врача, оставлявшего автографы на печени пациентов
Британского хирурга Саймона Брэмхолла, который выжигал свои инициалы на донорской печени пациентов, приговорили к 120 часам общественных работ и штрафу в размере порядка $13,6 тыс., сообщают "Известия" со ссылкой на The Guardian. Брэмхолла также лишили врачебной практики.
В суд на хирурга подали его коллеги после того, как заметили инициалы на внутренних органах пациентов при проведении повторных операций. По их мнению, если семья покойного согласилась отдать орган нуждающемуся пациенту, то она явно не ожидает такого издевательского отношения. Суд в свою очередь назвал поступок хирурга безрассудным и глупым способом снять стресс.
Эта история получила громкую огласку в конце года, когда ряд СМИ написал о судебном процессе, во время которого врач признался, что в 2013 году во время операций аргоновым лазером "расписался" на донорской печени пациентов.Брэмхолл работал в госпитале Елизаветы II в течение 12 лет и всегда был на хорошем счету. Он провел несколько тысяч операций.
В суд на хирурга подали его коллеги после того, как заметили инициалы на внутренних органах пациентов при проведении повторных операций. По их мнению, если семья покойного согласилась отдать орган нуждающемуся пациенту, то она явно не ожидает такого издевательского отношения. Суд в свою очередь назвал поступок хирурга безрассудным и глупым способом снять стресс.
Эта история получила громкую огласку в конце года, когда ряд СМИ написал о судебном процессе, во время которого врач признался, что в 2013 году во время операций аргоновым лазером "расписался" на донорской печени пациентов.Брэмхолл работал в госпитале Елизаветы II в течение 12 лет и всегда был на хорошем счету. Он провел несколько тысяч операций.
Еще в рубрике
11.01.2018 12:39В мире