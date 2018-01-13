В мире

сегодня, 12:26

В Британии оштрафовали врача, оставлявшего автографы на печени пациентов

354
В Британии оштрафовали врача, оставлявшего автографы на печени пациентов
Британского хирурга Саймона Брэмхолла, который выжигал свои инициалы на донорской печени пациентов, приговорили к 120 часам общественных работ и штрафу в размере порядка $13,6 тыс., сообщают "Известия" со ссылкой на The Guardian. Брэмхолла также лишили врачебной практики.

В суд на хирурга подали его коллеги после того, как заметили инициалы на внутренних органах пациентов при проведении повторных операций. По их мнению, если семья покойного согласилась отдать орган нуждающемуся пациенту, то она явно не ожидает такого издевательского отношения. Суд в свою очередь назвал поступок хирурга безрассудным и глупым способом снять стресс.

Эта история получила громкую огласку в конце года, когда ряд СМИ написал о судебном процессе, во время которого врач признался, что в 2013 году во время операций аргоновым лазером "расписался" на донорской печени пациентов.Брэмхолл работал в госпитале Елизаветы II в течение 12 лет и всегда был на хорошем счету. Он провел несколько тысяч операций.
354

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

ЦРУ подозревает Россию в кибератаке вируса NotPetya на Украине‍
#ЦРУ #кибератака #Украина
ЦРУ подозревает Россию в кибератаке вируса NotPetya на Украине‍

сегодня, 15:04

В мире
В ООН назвали расизмом высказывания Трампа о «странах — грязных дырах»
#ООН #Трамп #США
В ООН назвали расизмом высказывания Трампа о «странах — грязных дырах»

вчера, 15:32

В мире
Новые антироссийские санкции затронут 50 человек
#Санкции #Россия #США
Новые антироссийские санкции затронут 50 человек

вчера, 13:02

В мире
В Калифорнии 17 человек погибли в результате оползней
#Калифорния #оползень #сель
В Калифорнии 17 человек погибли в результате оползней

11.01.2018 12:39

В мире
В Турции нашли «ключевого организатора» убийства посла Карлова
#Турция #убийство посла Карлова
В Турции нашли «ключевого организатора» убийства посла Карлова

11.01.2018 12:20

В мире
На границе Ирана и Ирака произошло землетрясение
#Ирак #Иран #землетрясение
На границе Ирана и Ирака произошло землетрясение

11.01.2018 11:53

В мире