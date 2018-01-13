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сегодня, 12:15

В Кировске во время занятий умер 8-летний ребенок

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В Кировске во время занятий умер 8-летний ребенок

Во время тренировочных занятий по самбо ребенку стало плохо

Прокуратура города Кировск начала проверку по факту смерти школьника во время тренировочного занятия. Трагедия произошла накануне вечером. В школе, во время тренировки по самбо, 8-летний мальчик почувствовал себя плохо. Тренер вызвал ребенку «скорую помощь», однако спасти мальчика не удалось, - сообщает Мурманский Вестник.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", — говорится в сообщении регионального СУ СКР.

Следователи СКР устанавливают обстоятельства случившегося, опрашивают сотрудников школы и очевидцев.
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Комментарии (1)

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Боцман

сегодня, 15:12
И то правда. А вдруг их там завербуют в шпиёны.
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