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сегодня, 12:15
В Кировске во время занятий умер 8-летний ребенок
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Во время тренировочных занятий по самбо ребенку стало плохо
Прокуратура города Кировск начала проверку по факту смерти школьника во время тренировочного занятия. Трагедия произошла накануне вечером. В школе, во время тренировки по самбо, 8-летний мальчик почувствовал себя плохо. Тренер вызвал ребенку «скорую помощь», однако спасти мальчика не удалось, - сообщает Мурманский Вестник.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", — говорится в сообщении регионального СУ СКР.
Следователи СКР устанавливают обстоятельства случившегося, опрашивают сотрудников школы и очевидцев.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", — говорится в сообщении регионального СУ СКР.
Следователи СКР устанавливают обстоятельства случившегося, опрашивают сотрудников школы и очевидцев.
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Боцман