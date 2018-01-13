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сегодня, 11:56

Пропавшая в Липецкой области женщина замерзла насмерть

15 5625
#пропавшие без вести
Пропавшая в Липецкой области женщина замерзла насмерть

Тело Людмилы Михайловской нашли волонтеры.

Пропавшая 7 января в селе Кривец Добровской района 69-летняя Людмила Михайловская погибла.

Как сообщает ЛООО "Поиск пропавших детей - Липецк", тело пенсионерки нашли при прочесывание села и его окрестностей, организованном волонтерами и полицейскими.

- Женщину обнаружили в зарослях на одной из улиц села, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - Следов насильственной смерти на ее теле нет.

По предварительной версии, пенсионерка замерзла насмерть.
15 5625
#пропавшие без вести

Комментарии (15)

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Зря вы так

сегодня, 19:27
о Путине В.В
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примитивность 48

сегодня, 18:27
пенсионерка замерзла насмерть-автор статьи где вас учили, в каком ауле?человек умер от переохлаждения,а не замерз насмерть.
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Шариков

сегодня, 17:52
Кривец голосует за сосчак!
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Шариков

сегодня, 17:51
Привет голосует за сосчак!
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политбюро

сегодня, 17:41
Вован , ты путина не тронь!он наш президент,ма его любим и пойдем за него голосовать!голосуйте за путина товарищи!
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Вован

сегодня, 17:29
Вот и ответ на вопрос как хорошо и богато живут у нас пенсионеры и старшее поколение вообще а то ведь по ящику вешают у нас бедных пенсионеров нет
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Palmir

сегодня, 17:21
нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo ---- http://krati.co/kachok
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проба 583

сегодня, 17:08
Жалко бабулю и не особа старая, а причём здесь Путин, Путин -это просто сказочный гоблин.
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наскоком

сегодня, 16:51
Госдеповские жополизы находятся в окружении ввп он их прегрел а они его и все довольны
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2018

сегодня, 16:17
Наш Президент В.В. Путин, а то, что человек замёрз, такая судьба. Госдеповские жополизы во всех дырках ищут где лизнуть. Уезжайте п и д о р ы из нашей страны. Жить станет легче
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