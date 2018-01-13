Происшествия
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Пропавшая в Липецкой области женщина замерзла насмерть
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Тело Людмилы Михайловской нашли волонтеры.
Пропавшая 7 января в селе Кривец Добровской района 69-летняя Людмила Михайловская погибла.
Как сообщает ЛООО "Поиск пропавших детей - Липецк", тело пенсионерки нашли при прочесывание села и его окрестностей, организованном волонтерами и полицейскими.
- Женщину обнаружили в зарослях на одной из улиц села, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - Следов насильственной смерти на ее теле нет.
По предварительной версии, пенсионерка замерзла насмерть.
Как сообщает ЛООО "Поиск пропавших детей - Липецк", тело пенсионерки нашли при прочесывание села и его окрестностей, организованном волонтерами и полицейскими.
- Женщину обнаружили в зарослях на одной из улиц села, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - Следов насильственной смерти на ее теле нет.
По предварительной версии, пенсионерка замерзла насмерть.
15 5625
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