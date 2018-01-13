В воскресенье в Липецкой области бесснежно и до -11

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 января в Липецкой области переменная облачность, без осадков.

Ветер северо-восточный, 4-9 м/сек. Температура ночью от 9 до 14 градусов мороза, при прояснениях до -19, днем ожидается от 6 до 11 градусов мороза.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью -13 -15 градусов мороза, днем 7-9 мороза.