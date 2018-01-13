Погода в Липецке

сегодня, 11:24

В воскресенье в Липецкой области бесснежно и до -11

6 1052
#похолодание
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В воскресенье в Липецкой области бесснежно и до -11

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 января в Липецкой области переменная облачность, без осадков. 

Ветер северо-восточный, 4-9 м/сек. Температура ночью от 9 до 14 градусов мороза, при прояснениях до -19, днем ожидается от 6 до 11 градусов мороза. 

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью -13 -15 градусов мороза, днем 7-9 мороза. 

6 1052
#похолодание
1

Комментарии (6)

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Reketir

сегодня, 19:03
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал пичушку дома с помощью кистевого писькостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку опухает пичушка, вырисовываются яички, подкачал попку, а жена убрала в титях пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать, я просто взял пичушку в руку и гонял лысого, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ оху еть и подкачать сикун, вот тот блог --- https://drochook.pisylek.com
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Ендова

сегодня, 18:45
а я б, погастил малешку в Якутске
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Palmir

сегодня, 17:21
нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo ---- http://krati.co/kachok
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Хоть бы

сегодня, 14:30
Борис.,нам и на своей родине с такими морозами хорошо.
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Борис.

сегодня, 13:58
Хоть бы, приезжайте к нам, в Якутск.
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Хоть бы

сегодня, 12:23
Морозы до 40 градусов!
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