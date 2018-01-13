сегодня, 11:24
В воскресенье в Липецкой области бесснежно и до -11
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 января в Липецкой области переменная облачность, без осадков.
Ветер северо-восточный, 4-9 м/сек. Температура ночью от 9 до 14 градусов мороза, при прояснениях до -19, днем ожидается от 6 до 11 градусов мороза.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью -13 -15 градусов мороза, днем 7-9 мороза.
Reketir
Ендова
Palmir
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Борис.
Хоть бы