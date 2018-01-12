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14 минут назад
Снят арест с 95 млн рублей экс-главы «Почты России»
Снят арест, наложенный на более чем 95 млн рублей на счетах бывшего главы «Почты России» Дмитрия Страшнова.
Снят арест, наложенный на более чем 95 млн рублей на счетах бывшего главы "Почты России" Дмитрия Страшнова в рамках расследования уголовного дела о превышении полномочий при получении незаконной премии. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.
"Арест с денежных средств снят", - сказал собеседник.
В Басманном суде Москвы, который санкционировал арест денежных средств Страшнова, подтвердили, что ходатайство о продлении срока ареста счетов не поступало.
По версии следствия, в марте 2014 года директором департамента организационного развития Минкомсвязи России Ириной Лаптевой было поручено подготовить трудовой договор с гендиректором ФГУП "Почта России". Как полагает следствие, Лаптева, действуя в пользу Страшнова, превысила свои должностные полномочия и рассчитала ему завышенный в восемь раз должностной оклад.
Как полагают в Следственном комитете РФ, в апреле 2015 года она рассчитала Страшнову вознаграждение за результаты финансово-хозяйственной деятельности почтового оператора за 2014 год в заведомо завышенном размере - 95,4 млн рублей вместо 13,4 млн рублей.
В результате за счет средств ФГУП "Почта России" Страшнову необоснованно были начислены и выплачены с 2014 года по 2015 год заработная плата в сумме не менее 46 млн рублей и вознаграждение за 2014 год в размере не менее 82 млн рублей.
Страшнов не является подозреваемым по делу, арест на его счета был наложен в рамках уголовного дела в отношении Ирины Лаптевой. Оно было возбуждено Следственным комитетом РФ в марте прошлого года по ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") по факту начисления повышенного оклада и премий Страшнову.
"Арест с денежных средств снят", - сказал собеседник.
В Басманном суде Москвы, который санкционировал арест денежных средств Страшнова, подтвердили, что ходатайство о продлении срока ареста счетов не поступало.
По версии следствия, в марте 2014 года директором департамента организационного развития Минкомсвязи России Ириной Лаптевой было поручено подготовить трудовой договор с гендиректором ФГУП "Почта России". Как полагает следствие, Лаптева, действуя в пользу Страшнова, превысила свои должностные полномочия и рассчитала ему завышенный в восемь раз должностной оклад.
Как полагают в Следственном комитете РФ, в апреле 2015 года она рассчитала Страшнову вознаграждение за результаты финансово-хозяйственной деятельности почтового оператора за 2014 год в заведомо завышенном размере - 95,4 млн рублей вместо 13,4 млн рублей.
В результате за счет средств ФГУП "Почта России" Страшнову необоснованно были начислены и выплачены с 2014 года по 2015 год заработная плата в сумме не менее 46 млн рублей и вознаграждение за 2014 год в размере не менее 82 млн рублей.
Страшнов не является подозреваемым по делу, арест на его счета был наложен в рамках уголовного дела в отношении Ирины Лаптевой. Оно было возбуждено Следственным комитетом РФ в марте прошлого года по ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") по факту начисления повышенного оклада и премий Страшнову.