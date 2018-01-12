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«Аэрофлот» подаст в суд на жену Аршавина из-за задержки рейса
Авиакомпания «Аэрофлот» заявила о намерении в судебном порядке взыскать с супруги футболиста Андрея Аршавина Алисы (Казьминой) расходы, понесенные из-за задержки рейса Москва–Алма-Ата. Об этом сообщается на сайте авиаперевозчика.
Ранее в январе "Аэрофлот" сообщил, что Алиса Аршавина, летевшая бизнес-классом, была снята 6 января с рейса, следовавшего из Москвы в Алма-Ату. Согласно сообщению компании, пассажирка проигнорировала требования бортпроводников, в частности пыталась пересадить няню своих детей, имевшую билет в экономический класс, в бизнес-класс, а также за 200 метров до взлетно-посадочной полосы отстегнула ремни безопасности у себя и своего ребенка, и при начале движения самолета тот не находился в кресле, - передает РИА-Новости.
"Аэрофлот" также отмечал, что Аршавина неоднократно называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж, и компания располагает свидетельскими показаниями пассажиров, которые подтверждают деструктивное поведение жены известного футболиста.
"Аэрофлот" намерен в судебном порядке взыскать расходы, понесенные в результате задержки рейса и дополнительного обслуживания воздушного судна в базовом аэропорту "Шереметьево", с Алисы Аршавиной, которая была отстранена от полета", - говорится в сообщении.
Ранее в интервью RT сама Аршавина заявила, что со своей стороны намерена "довести дело до суда в отношении проводницы по статье "Нанесение вреда здоровью". Она пояснила, что имеет в виду здоровье дочери, которая, по ее словам, заболела после того, как их вывели из самолета.
В заявлении "Аэрофлота" указывается, что из-за нарушения Аршавиной правил безопасности пострадали более ста пассажиров. "Они вынуждены были ожидать вылета более полутора часов. Все это время им приходилось мириться с поведением госпожи Аршавиной, требующей к себе особого внимания. Поставив свой комфорт выше интересов всех остальных пассажиров, Аршавина всячески задерживала подготовку воздушного судна ко взлету", - заявляет компания.
Кроме того, "Аэрофлот" понес дополнительные расходы, связанные с повторными процедурами наземного обслуживания воздушного судна. К ним относятся буксировка самолета, предоставление трапа, выгрузка багажа. Еще одной статьей убытков стало перерасходованное топливо. Его стоимость компания также намерена взыскать.