Общество
45 минут назад
В Липецке стартовала экологическая акция
В прошлом году её участниками стали 4000 человек.
В Липецке стартовала городская экологическая акция «Покормите птиц зимой - 2018».
Как сообщает пресс-служба департамента образования, липчан, и взрослых, и детей, призывают присоединиться к акции «Покормите птиц зимой - 2018». Для этого необходимо в срок до 11 марта 2018 года зарегистрироваться, разместить фотографии и текст на сайте ЭЦ «Экосфера» (http://ecosfera48.ru) и заполнить форму онлайн – отчёта.
Напомним, акция «Покормите птиц зимой проводится с 2012 года. В прошлом году ее участниками стали более 4000 человек.
Как сообщает пресс-служба департамента образования, липчан, и взрослых, и детей, призывают присоединиться к акции «Покормите птиц зимой - 2018». Для этого необходимо в срок до 11 марта 2018 года зарегистрироваться, разместить фотографии и текст на сайте ЭЦ «Экосфера» (http://ecosfera48.ru) и заполнить форму онлайн – отчёта.
Напомним, акция «Покормите птиц зимой проводится с 2012 года. В прошлом году ее участниками стали более 4000 человек.