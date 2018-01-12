Общество

45 минут назад

В Липецке стартовала экологическая акция

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#экология #птицы #кормушка
В Липецке стартовала экологическая акция

В прошлом году её участниками стали 4000 человек.

В Липецке стартовала городская экологическая акция «Покормите птиц зимой - 2018».

Как сообщает пресс-служба департамента образования, липчан, и взрослых, и детей, призывают присоединиться к акции «Покормите птиц зимой - 2018». Для этого необходимо в срок до 11 марта 2018 года зарегистрироваться, разместить фотографии и текст на сайте ЭЦ «Экосфера» (http://ecosfera48.ru) и заполнить форму онлайн – отчёта.

Напомним, акция «Покормите птиц зимой проводится с 2012 года. В прошлом году ее участниками стали более 4000 человек.
159
#экология #птицы #кормушка

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