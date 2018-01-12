В России

сегодня, 19:06

Минсельхоз инициирует повышение минимальной цены на коньяк на 34%

1 118
#акцизы

Минсельхоз предложит Минфину повысить минимальную розничную цену на коньяк в 2018 году до 500 рублей за бутылку объемом 0,5 л. 

Об этом «Известиям» сообщил руководитель департамента пищевой и перерабатывающей промышленности в министерстве Евгений Ахпашев.

Сейчас минимальная розничная цена на коньяк составляет 371 рублей за 0,5 л. Инициатива Минсельхоза увеличит ее более чем на треть (+34,8%).

«Мы будем инициировать изменения цены на коньяк, хотим предложить МРЦ в 500 рублей за 0,5 л», — пояснил глава департамента.

Эта мера позволит отделить легальную продукцию от контрафакта, доля которого на данный момент составляет на рынке около 60%.

1 118
#акцизы

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Надо же!

33 минуты назад
С ума сойти, какие заботливые!
ответить

Еще в рубрике

Снят арест с 95 млн рублей экс-главы «Почты России»
#Почта России #арест
Снят арест с 95 млн рублей экс-главы «Почты России»

13 минут назад

В России
«Аэрофлот» подаст в суд на жену Аршавина из-за задержки рейса‍
#Аршавин #Аэрофлот
«Аэрофлот» подаст в суд на жену Аршавина из-за задержки рейса‍

21 минуту назад

В России
Опрос показал рекордно низкие инфляционные ожидания у россиян
#инфляция
Опрос показал рекордно низкие инфляционные ожидания у россиян

сегодня, 19:02

В России
12 человек пострадали в ДТП с грузовиком и маршруткой в Петербурге
#ДТП #Петербург
12 человек пострадали в ДТП с грузовиком и маршруткой в Петербурге

сегодня, 17:43

В России
В Челябинской области обрушилось здание котельной‍
#Челябинск #обрушение
В Челябинской области обрушилось здание котельной‍

сегодня, 17:39

В России
С Украины в Россию пришел заминированный поезд‍
#Украина #Россия #поезд
1
С Украины в Россию пришел заминированный поезд‍

сегодня, 15:38

В России