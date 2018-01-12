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12 человек пострадали в ДТП с грузовиком и маршруткой в Петербурге

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#ДТП #Петербург
12 человек пострадали в ДТП с грузовиком и маршруткой в Петербурге

Следственные органы начали доследственную проверку после ДТП с маршруткой и грузовиком в Петербурге, в результате которого пострадали 12 человек.

Следственные органы начали доследственную проверку после ДТП с маршруткой и грузовиком в Петербурге, в результате которого пострадали 12 человек, - сообщает ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

В пятницу днем на пересечении Колпинского шоссе и Софийской улицы водитель маршрутного автобуса ПАЗ, не рассчитав скорость движения, столкнулся с автомобилем Mercedes с полуприцепом. В результате ДТП, по данным УГИБДД, пострадали 12 человек, из них два человека — водитель автобуса "ПАЗ" и один из пассажиров — госпитализированы в тяжелом состоянии.

"Следственными органами… проводится доследственная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, одной из коммерческих структур, перевозящей пассажиров… В настоящее время проводится осмотр места происшествия, выясняются все обстоятельства случившегося", — говорится в сообщении ГСУ.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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#ДТП #Петербург

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