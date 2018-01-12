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В Челябинской области обрушилось здание котельной‍

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#Челябинск #обрушение
В Челябинской области обрушилось здание котельной‍

Инцидент произошел в поселке Бажова на территории заброшенной шахты "Подозерная".

Два человека, по предварительным данным, могут находиться под завалами в обрушившемся в пятницу заброшенном здании в городе Копейске Челябинской области, около здания найден автомобиль, - сообщил РИА-Новости официальный представитель ГУМЧС России по региону Егор Пахомов.

По данным источника в экстренных службах региона, обрушение произошло в котельной на территории заброшенной шахты в Копейске. Собеседник агентства сообщал, что под завалами могут находиться от трех до четырех человек.

"По предварительным данным, под рухнувшими плитами 10 на 10 метров в здании могут находиться люди – два человека. Здание неэксплуатируемое. Около него был найден легковой автомобиль, от которого в сторону данного объекта протянуты шланги (предположительно, от газорезательного оборудования)", — рассказал Пахомов.

Как уточнил министр общественной безопасности региона Евгений Савченко, по предварительным данным, под завалами находятся мужчина и женщина, разбор конструкций продолжается. Министр не смог пояснить, что люди делали в заброшенном здании, однако, по данным СМИ, они могли быть сборщиками металлолома.

В пресс-центре ГУМЧС по региону сообщили, что информация об обрушении плит перекрытия заброшенного здания в поселке Бажова (Копейский городской округ) поступила в 14.15 мск. На место выехали сотрудники специализированной пожарно-спасательной части, оперативная группа областного главка, кинологи поисково-спасательной службы.

В настоящее время приведена в готовность аэромобильная группировка, руководит операцией начальник ГУМЧС по Челябинской области Юрий Буренко, уточнили в пресс-центре ведомства. Место происшествия оцеплено.


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#Челябинск #обрушение

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