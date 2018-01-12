Общество

сегодня, 16:52

Спасатели предупреждают липчан об опасности выхода на лёд

4 759
#спасатели
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Спасатели предупреждают липчан об опасности выхода на лёд

По данным инспекторов Центра ГИМС МЧС России по Липецкой области ледовая обстановка на водных объектах областного центра нестабильная.

В настоящее время ледостав наблюдается на реке Воронеж в районе ЛТЗ и составляет 5 см, в районе НЛМК появились забереги толщиной около 3 см, русло пока открыто, на Матырском водохранилище – лед толщиной 5 см с промоинами.

В связи с погодными условиями только начавшийся ледостав таит в себе потенциальную угрозу для жизни любителей рыбалки и отдыха у воды. Липчанам необходимо помнить, что относительно безопасным является лёд толщиной свыше 10 см с учётом его структуры и стабильных низких температур. Кроме того, опасными являются участки, где лед покрыт снегом, у опор мостов, в местах вмерзания в лед деревьев, коряг, кустарников, мусора.

Спасатели рекомендует горожанам тщательно следить за своими детьми, не допускать игр возле водоемов, а также напоминают, что первый лед тонкий и слабый и не выдержит тяжести не только взрослого человека, но и ребенка.
4 759
#спасатели
1

Комментарии (4)

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НЕ. ПРОФИ. НО...

сегодня, 19:17
НЕ. ПРОФИ. НО... ТЫ. ДЕБИЛ((((((((((((((
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не профи но...

сегодня, 18:47
нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo ---- http://krati.co/kachok
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нарколог

сегодня, 18:31
Сонный пожарник, просто брось курить.
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Сонный пожарник

сегодня, 17:14
а кто нас будет спасать от никотиновой зависимости
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