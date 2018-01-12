Спасатели предупреждают липчан об опасности выхода на лёд

По данным инспекторов Центра ГИМС МЧС России по Липецкой области ледовая обстановка на водных объектах областного центра нестабильная.

В настоящее время ледостав наблюдается на реке Воронеж в районе ЛТЗ и составляет 5 см, в районе НЛМК появились забереги толщиной около 3 см, русло пока открыто, на Матырском водохранилище – лед толщиной 5 см с промоинами.



В связи с погодными условиями только начавшийся ледостав таит в себе потенциальную угрозу для жизни любителей рыбалки и отдыха у воды. Липчанам необходимо помнить, что относительно безопасным является лёд толщиной свыше 10 см с учётом его структуры и стабильных низких температур. Кроме того, опасными являются участки, где лед покрыт снегом, у опор мостов, в местах вмерзания в лед деревьев, коряг, кустарников, мусора.



Спасатели рекомендует горожанам тщательно следить за своими детьми, не допускать игр возле водоемов, а также напоминают, что первый лед тонкий и слабый и не выдержит тяжести не только взрослого человека, но и ребенка.