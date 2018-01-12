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сегодня, 18:34
Липецкая вечЁрка: нападение на женщину, отборные горничные и душ из супа
Представляем вам обзор самых обсуждаемых новостей Липецка и региона по версии интернет-читателей в пятницу, 12 января.
Максимальное внимание сегодня приковано к новости про поиск свидетелей нападения на женщину. Конфликт произошел во второй половине дня 10 января у остановки общественного транспорта «10 школа». Женщина не запомнила примет напавших, но уверена, что это была группа подростков — юношей и девушек; били ее двое парней.
Не меньше липчан в пятницу волновали подробности автомобильной аварии с участием пенсионеров — водителей «ВАЗ». 11 января в Лебедянском районе на автодороге Лебедянь – Б.Верх – Яблонево 79-летний водитель «ВАЗ-21213» столкнулся с «ВАЗ-2107» под управлением 61-летнего мужчины.
Самое бурное обсуждение дня — дискриминация по внешнему виду. А именно нежелание работодателя отдать вакансию горничной тучным женщинам. "Мне 48 лет, и вес у меня не идеален. Но так как сегодня меня ещё никто не унижал. Всё произошло в одной из новых гостиниц в районе Сокола, куда я устраивалась на работу горничной. Меня не взяли, потому что я не подхожу им по весу!".
Тем временем немало откликов получила новость, касающаяся противостояния инвалида-блогера и энергетиков. В Правобережном районном суде начался многообещающий гражданский процесс: липчанин Михаил Ларионов, член Общественного Совета при главе Липецка, модератор группы «ЖКХ Липецк» в Фейсбуке, оспаривает процесс начислений за тепло от «Квадры». Мужчина не желает переплачивать за отопление, так как его квартира оборудована исправным индивидуальным прибором учета тепла.
Вместе с этим своя порция «плюсиков» сегодня досталось сообщению о неожиданном итоге признания в любви. Студент одного из липецких вузов Николай Коновалов рано утром решил разбудить возлюбленную однокурсницу пением и гитарным перебором у нее под окнами, но вместо любовной серенады вышел полный облом.
Максимальное внимание сегодня приковано к новости про поиск свидетелей нападения на женщину. Конфликт произошел во второй половине дня 10 января у остановки общественного транспорта «10 школа». Женщина не запомнила примет напавших, но уверена, что это была группа подростков — юношей и девушек; били ее двое парней.
Не меньше липчан в пятницу волновали подробности автомобильной аварии с участием пенсионеров — водителей «ВАЗ». 11 января в Лебедянском районе на автодороге Лебедянь – Б.Верх – Яблонево 79-летний водитель «ВАЗ-21213» столкнулся с «ВАЗ-2107» под управлением 61-летнего мужчины.
Самое бурное обсуждение дня — дискриминация по внешнему виду. А именно нежелание работодателя отдать вакансию горничной тучным женщинам. "Мне 48 лет, и вес у меня не идеален. Но так как сегодня меня ещё никто не унижал. Всё произошло в одной из новых гостиниц в районе Сокола, куда я устраивалась на работу горничной. Меня не взяли, потому что я не подхожу им по весу!".
Тем временем немало откликов получила новость, касающаяся противостояния инвалида-блогера и энергетиков. В Правобережном районном суде начался многообещающий гражданский процесс: липчанин Михаил Ларионов, член Общественного Совета при главе Липецка, модератор группы «ЖКХ Липецк» в Фейсбуке, оспаривает процесс начислений за тепло от «Квадры». Мужчина не желает переплачивать за отопление, так как его квартира оборудована исправным индивидуальным прибором учета тепла.
Вместе с этим своя порция «плюсиков» сегодня досталось сообщению о неожиданном итоге признания в любви. Студент одного из липецких вузов Николай Коновалов рано утром решил разбудить возлюбленную однокурсницу пением и гитарным перебором у нее под окнами, но вместо любовной серенады вышел полный облом.
Семен
не профи но...