Новости в instagram

сегодня, 18:34

Липецкая вечЁрка: нападение на женщину, отборные горничные и душ из супа

2 603
#обзор #события #вечЁрка
Липецкая вечЁрка: нападение на женщину, отборные горничные и душ из супа
Представляем вам обзор самых обсуждаемых новостей Липецка и региона по версии интернет-читателей в пятницу, 12 января.

Максимальное внимание сегодня приковано к новости про поиск свидетелей нападения на женщину. Конфликт произошел во второй половине дня 10 января у остановки общественного транспорта «10 школа». Женщина не запомнила примет напавших, но уверена, что это была группа подростков — юношей и девушек; били ее двое парней.

Не меньше липчан в пятницу волновали подробности автомобильной аварии с участием пенсионеров — водителей «ВАЗ». 11 января в Лебедянском районе на автодороге Лебедянь – Б.Верх – Яблонево 79-летний водитель «ВАЗ-21213» столкнулся с «ВАЗ-2107» под управлением 61-летнего мужчины.

Самое бурное обсуждение дня — дискриминация по внешнему виду. А именно нежелание работодателя отдать вакансию горничной тучным женщинам. "Мне 48 лет, и вес у меня не идеален. Но так как сегодня меня ещё никто не унижал. Всё произошло в одной из новых гостиниц в районе Сокола, куда я устраивалась на работу горничной. Меня не взяли, потому что я не подхожу им по весу!".

Тем временем немало откликов получила новость, касающаяся противостояния инвалида-блогера и энергетиков. В Правобережном районном суде начался многообещающий гражданский процесс: липчанин Михаил Ларионов, член Общественного Совета при главе Липецка, модератор группы «ЖКХ Липецк» в Фейсбуке, оспаривает процесс начислений за тепло от «Квадры». Мужчина не желает переплачивать за отопление, так как его квартира оборудована исправным индивидуальным прибором учета тепла.

Вместе с этим своя порция «плюсиков» сегодня досталось сообщению о неожиданном итоге признания в любви. Студент одного из липецких вузов Николай Коновалов рано утром решил разбудить возлюбленную однокурсницу пением и гитарным перебором у нее под окнами, но вместо любовной серенады вышел полный облом.

2 603
#обзор #события #вечЁрка

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Семен

сегодня, 19:21
Задок у бабы в шляпе не плохой.
ответить

не профи но...

сегодня, 18:47
нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo ---- http://krati.co/kachok
ответить

Еще в рубрике

Липецкие КВН-щики покоряют Сочи
#КВН #фестиваль
3
Липецкие КВН-щики покоряют Сочи

сегодня, 13:57

Культура
Липчанин отсудил за яму на дороге почти 93,5 тысячи рублей
#ДТП #дорога #яма
9
Липчанин отсудил за яму на дороге почти 93,5 тысячи рублей

сегодня, 12:52

Происшествия
Знаменитая актриса поблагодарила липчан
#спектакль #Любовь Толкалина
1
Знаменитая актриса поблагодарила липчан

сегодня, 09:33

Новости в instagram
Липецкая вечЁрка: «индеец» в Москве, переезд из СИЗО — в особняк и сервелат для школьников
#обзор #события #вечЁрка
1
Липецкая вечЁрка: «индеец» в Москве, переезд из СИЗО — в особняк и сервелат для школьников

вчера, 20:16

Новости в instagram
В Липецке погибла косуля, застряв в заборе
#косуля #спасатели
36
В Липецке погибла косуля, застряв в заборе

вчера, 15:37

Происшествия
«Перемен требуют наши сердца»
#опрос
21
«Перемен требуют наши сердца»

вчера, 13:36

Общество