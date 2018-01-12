Водитель внедорожника заплатит 1,5 млн рублей за смерть мужчины

ДТП произошло под Ельцом.

Адвокат виновника смертельного ДТП через апелляцию не добился отмены обвинительного приговора для своего подзащитного. Ранее Елецкий районный суд вынес приговор водителю «Митцубиси Оутлэндер 2.0» - участнику ДТП на 373 км трассы М4 «Дон».



Как указано в материалах суда, авария произошла утром 25 ноября 2016 года. Там столкнулись «Митцубиси Оутлэндер 2.0» и «ВАЗ-21011», итогом ДТП стала смерть водителя отечественного автомобиля. Из показаний свидетеля, пассажира автомобиля «ВАЗ»: «Около 08:10 часов утра они двигались правой полосе движения 373 километра альтернативного участка автодороги М-4 «Дон» в направлении села Становое Становлянского района Липецкой области (в сторону Москвы). Погибший вел автомобиль со скоростью около 60 км/ч, поскольку с более высокой скоростью двигаться было опасно из-за гололеда на дороге. Во встречном направлении к ним приближалась группа автомобилей, которые двигались с невысокой скоростью по своей полосе движения, не создавая помех и опасности для движения. За 100-150 метров один из встречных автомобилей «Митцубиси-Оутлендэр 2.0» приступил к обгону попутных для него автомобилей и выехал на их полосу движения. Когда между их автомобилем и автомобилем «Митцубиси-Оутлендэр 2.0» оставалось около 100 метров - водитель «Митцубиси Оутлендэр 2.0», завершая обгон, стал возвращаться на свою полосу движения, однако автомобиль стало заносить и разворачивать левым боком вперед, 50 метров автомобиль шел по льду боком до столкновения, перекрыв своим корпусом проезжую часть их полосы движения. Водитель «ВАЗа» начал уходить от столкновения вправо, правыми колесами уже следовал по правой обочине, тормозил обочиной, снижая скорость, но автомобиль «Митцубиси-Оутлендэр 2.0» приближался к ним очень быстро. «ВАЗ-21011» отбросило за правую обочину. После ДТП пассажир вышел из машины, начал умываться снегом от крови, а водитель ВАЗа был зажат частями автомобиля, ноги он не чувствовал, из головы шла кровь. Их госпитализировали в Елецкую городскую больницу № 1 им. Семашко, где водитель скончался впоследствии».



Елецкий районный суд наказал мужчину двумя годами лишения свободы с лишением водительских прав на три года. Адвокат в апелляции просил суд оправдать своего клиента, отменить приговор и указал, что лишение водительских прав оставит без хлеба его подзащитного, имеющего стаж за рулем в 43 года.



Апелляционная комиссия по уголовным делам Липецкого областного суда изменила приговор только в части, указав, что виновник проведет весь срок наказания в колонии-поселении. Кроме того, суд постановил удовлетворить гражданские иски. Водитель внедорожника компенсирует родственникам жертвы ДТП почти 1,5 млн рублей морального вреда и материальные расходы.