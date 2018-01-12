Общество
сегодня, 15:11
Школы Липецка отдали на откуп столичным коммерсантам
35 2988
Детям впаривают билеты ценой до 1000 рублей на «Майн Крафт Баттл».
Сегодня в редакцию GOROD48 обратился отец ученика 68-й школы. Он принес нам аляповатый флаер с изображением героев популярной среди детей компьютерной игры «Майн Крафт» и рассказал, что вчера прямо на урок в класс его сына зашла какая-то женщина и положила на стол учительницы стопку ярких листовок, которые после урока та раздала школьникам. А сегодня, когда он привел сына в школу, в нее было не протолкнуться: прямо перед входными дверями некая женщина раздавала детям и родителям те самые листовки, предлагая всем прийти на «Майн Крафт Баттл». Из рассказа следовало, что дети буквально отрывали у родителей рукава, прося купить им билеты на это шоу.
- Мой сын тут же поддался этому массовому психозу. Стал упрашивать меня купить ему билет, ведь в листовке написано, что каждый ребенок обязательно получит на представлении подарок - конструктор и билет в московский аквапарк, а тем, кому повезет, удастся выиграть гироскутер. Кто позволил отдать школу на откуп заезжим коммерсантам? - говорит возмущенный родитель.
И действительно, кто?
- Внешкольные мероприятия находятся в компетенции администраций школ. Но я не думаю, что нужно насыщать школы такими мероприятиями. Надо строить воспитательный процесс по другому. Школа - не коммерческое учреждение. Я буду выяснять, кто позволил продавать билеты на представление, о котором вы говорите, прямо в школе. Такого быть не должно! - прокомментировал GOROD48 ситуацию председатель департамента образования мэрии Александр Мочалов.
В свою очередь, мы позвонили по указанному на флайере мобильному телефону некой Светлане. Женщина взяла трубку и, узнав, что ей звонят из СМИ, тут же оттарабанила, кажется, заученный текст. Мол, дети увидят чудесное двухчасовое шоу, что все будут довольны и что билеты на представление родители и дети покупают по собственному желанию. Распространитель рекламных листовок быстро закончила разговор, сославшись на отсутствие времени - вероятно, билеты отрывали у нее с руками - пообещав перезвонить ровно через полчаса и, понятно, слова своего не сдержала.
Тогда мы решили расспросить школьных учителей о том, почему в учебных заведениях распространяют подобные билеты, и их рассказы оказались на удивление откровенными:
- Насколько я знаю, все школы города получили предписание Лазаревой (заместителя председателя департамента образования администрации Липецка) разрешить рекламировать это шоу, - сообщил один из педагогов. - И, насколько я знаю, билеты на шоу распространяются во всех школах города. Но родители сами решают, покупать на него билет или нет. И никаких 10 процентов нам за это никто не предлагал!
А мы и не спрашивали ни о каких 10%! Но если эта цифра прозвучала, возможно ли, что это - так называемый откат? Мы хотели задать Татьяне Лазаревой этот вопрос, но не сумели: по словам секретаря ведомства, она на больничном, открытом с 9 января.
Игорь Луговой
P.S. Тот же самый отец школьника, который рассказал GOROD48 о распространении билетов на «Майн Крафт Баттл», рассказал и о другом шоу, на которое хотел пойти его сын: на шоу летающих ежиков. Это шоу в феврале прошлого года в Липецк привозил тот самый московский эстрадно-телевизионный театр. Не знаем, каким оно было у нас, но в Казани после его окончания разгорелся скандал, в который была вынуждена вмешаться полиция - настолько недовольными оказались юные зрители, заявившие, что их развели как лохов.
P.P.S. Через час после опубликования статьи представитель московского театра Светлана все же перезвонила в редакцию и сообщила, что ни чиновники, ни директора школы, ни завучи не получают ни процента от выручки билетов. За что, мол, им платить? За возможную организацию схемы привлечения зрителей, предусматривающую бонусы работникам сферы образования, - ответили мы. На это Светлана, москвичка, которая призналась в любви к Липецку, заряжающему ее бешеной энергетикой, сказала следующее: «Зачем вы мне сейчас все портите своими обвинениями? Зачем?»
- Мой сын тут же поддался этому массовому психозу. Стал упрашивать меня купить ему билет, ведь в листовке написано, что каждый ребенок обязательно получит на представлении подарок - конструктор и билет в московский аквапарк, а тем, кому повезет, удастся выиграть гироскутер. Кто позволил отдать школу на откуп заезжим коммерсантам? - говорит возмущенный родитель.
И действительно, кто?
- Внешкольные мероприятия находятся в компетенции администраций школ. Но я не думаю, что нужно насыщать школы такими мероприятиями. Надо строить воспитательный процесс по другому. Школа - не коммерческое учреждение. Я буду выяснять, кто позволил продавать билеты на представление, о котором вы говорите, прямо в школе. Такого быть не должно! - прокомментировал GOROD48 ситуацию председатель департамента образования мэрии Александр Мочалов.
В свою очередь, мы позвонили по указанному на флайере мобильному телефону некой Светлане. Женщина взяла трубку и, узнав, что ей звонят из СМИ, тут же оттарабанила, кажется, заученный текст. Мол, дети увидят чудесное двухчасовое шоу, что все будут довольны и что билеты на представление родители и дети покупают по собственному желанию. Распространитель рекламных листовок быстро закончила разговор, сославшись на отсутствие времени - вероятно, билеты отрывали у нее с руками - пообещав перезвонить ровно через полчаса и, понятно, слова своего не сдержала.
На фото: заманухи столичных коммерсантов, рассчитанные на детский ажиотаж
Тогда мы решили расспросить школьных учителей о том, почему в учебных заведениях распространяют подобные билеты, и их рассказы оказались на удивление откровенными:
- Насколько я знаю, все школы города получили предписание Лазаревой (заместителя председателя департамента образования администрации Липецка) разрешить рекламировать это шоу, - сообщил один из педагогов. - И, насколько я знаю, билеты на шоу распространяются во всех школах города. Но родители сами решают, покупать на него билет или нет. И никаких 10 процентов нам за это никто не предлагал!
А мы и не спрашивали ни о каких 10%! Но если эта цифра прозвучала, возможно ли, что это - так называемый откат? Мы хотели задать Татьяне Лазаревой этот вопрос, но не сумели: по словам секретаря ведомства, она на больничном, открытом с 9 января.
Игорь Луговой
P.S. Тот же самый отец школьника, который рассказал GOROD48 о распространении билетов на «Майн Крафт Баттл», рассказал и о другом шоу, на которое хотел пойти его сын: на шоу летающих ежиков. Это шоу в феврале прошлого года в Липецк привозил тот самый московский эстрадно-телевизионный театр. Не знаем, каким оно было у нас, но в Казани после его окончания разгорелся скандал, в который была вынуждена вмешаться полиция - настолько недовольными оказались юные зрители, заявившие, что их развели как лохов.
P.P.S. Через час после опубликования статьи представитель московского театра Светлана все же перезвонила в редакцию и сообщила, что ни чиновники, ни директора школы, ни завучи не получают ни процента от выручки билетов. За что, мол, им платить? За возможную организацию схемы привлечения зрителей, предусматривающую бонусы работникам сферы образования, - ответили мы. На это Светлана, москвичка, которая призналась в любви к Липецку, заряжающему ее бешеной энергетикой, сказала следующее: «Зачем вы мне сейчас все портите своими обвинениями? Зачем?»
35 2988
хозяину
хозяин
МЕНТ
Земляк
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