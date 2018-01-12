Инженер-мошенник с «дублями» попался благодаря камерам наблюдения

Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Липецку установлена личность предполагаемого участника ряда мошенничеств и краж.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 29-летний ранее судимый инженер из Липецка подозревается в совершении ряда мошеннических действий.

Подозреваемый при покупке товара, расплачивался «билетами банка приколов» с надписью «5000 дублей». Продавцы не сразу замечали обман и отдавали злоумышленнику товар и сдачу. Полицейские вменяют задержанному три подобных эпизода. Первое мошенничество относится к 5 декабря, когда в автомагазине липчанин завладел 3300 рублей и канистрой с моторным маслом . В январе подозреваемый обманул продавщицу павильона на улице Петра Смородина, где купил за «дубли» часы стоимость 35 000 рублей, при этом, продавщица поняла, что её обманули только вечером. 7 января подозреваемый таким же способом купил в одном из фитнес-клубов Липецка 2 абонемента за 10 000 «дублей».

Кроме того, в отношении подозреваемого расследуются 3 уголовных дела по статье «Кража», где предметом хищения являются ноутбуки, которые он похищал в торговых центрах и офисах Липецка.

Отделом дознания ОП № 5 УМВД России по Липецку в ноябре в суд направлено уголовное дело по обвинению данного Липчанина в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ. Полицейскими отрабатываются версии о причастности подозреваемого к аналогичным преступлениям в областном центре. В ходе обыска у подозреваемого по месту жительства изъята часть похищенного имущества и 50 билетов «банка приколов» достоинством 5000 «дублей».