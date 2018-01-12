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сегодня, 14:36

Инженер-мошенник с «дублями» попался благодаря камерам наблюдения

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#мошенничество #кража
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Инженер-мошенник с «дублями» попался благодаря камерам наблюдения

Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Липецку установлена личность предполагаемого участника ряда мошенничеств и краж.

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Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 29-летний ранее судимый инженер из Липецка подозревается в совершении ряда мошеннических действий. 

Подозреваемый при покупке товара, расплачивался «билетами банка приколов» с надписью «5000 дублей». Продавцы не сразу замечали обман и отдавали злоумышленнику товар и сдачу. Полицейские вменяют задержанному три подобных эпизода. Первое мошенничество относится к 5 декабря, когда в автомагазине липчанин завладел 3300 рублей и канистрой с моторным маслом. В январе подозреваемый обманул продавщицу павильона на улице Петра Смородина, где купил за «дубли» часы стоимость 35 000 рублей, при этом, продавщица поняла, что её обманули только вечером. 7 января подозреваемый таким же способом купил в одном из фитнес-клубов Липецка 2 абонемента за 10 000 «дублей». 

Кроме того, в отношении подозреваемого расследуются 3 уголовных дела по статье «Кража», где предметом хищения являются ноутбуки, которые он похищал в торговых центрах и офисах Липецка. 

Отделом дознания ОП № 5 УМВД России по Липецку в ноябре в суд направлено уголовное дело по обвинению данного Липчанина в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ. Полицейскими отрабатываются версии о причастности подозреваемого к аналогичным преступлениям в областном центре. В ходе обыска у подозреваемого по месту жительства изъята часть похищенного имущества и 50 билетов «банка приколов» достоинством 5000 «дублей». 

11 3145
#мошенничество #кража
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Комментарии (11)

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не профи но...

сегодня, 18:49
нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo ---- http://krati.co/kachok
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сегодня, 18:02
хаха без лоха и жизнь плоха
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теперь другие люди будут,

сегодня, 17:59
Мария, ему улыбаться и не думаю,что их улыбка будет доброй
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Мария

сегодня, 17:29
А куда смотрели продавцы которые продавали. А вот дубли взяли. Их не грамотных надо за халатность увольнять. Ладно ещё какие фальшифки приняли, но дубли. Я бы вообще их за Но говор осудила. Смотреть надо было на деньги, а не на мужика. Да молодец парнишка, но ведь он не воровал, он дал им денег, что купил в роспечати! Спасибо скажем тем, кто дубли придумал. А вы расстрепы, дальше продавайте за дубли. Мне конечно жалко парнишка, но знать, они хорошо ему улыбались, что не заметили фальшивку.
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Нонка

сегодня, 17:20
А инженеры то пошли -липовые и чамошные какие то без фантазии без таланта -дубли пошли
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да не простая,

сегодня, 17:12
А инженерская!!!
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Пахан

сегодня, 17:09
Скоро-скоро свежая попка на зоне!
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а я,с ним в машине,

сегодня, 16:42
между прочим, не только целовался...
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между прочим

сегодня, 16:32
Знакомый блондинчик. Два года назад целовался с ним на нудистком пляже)
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BLOOD_JO

сегодня, 15:35
))), Да какие 35 000, понятно-же что опечатка. Не всем я вижу.
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