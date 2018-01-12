Спорт

16 минут назад

Липецкая бегунья выиграла первый трофей после того, как сменила фамилию

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#Легк5ая атлетика #Симакова #Шалин
Липецкая бегунья выиграла первый трофей после того, как сменила фамилию

Два наших земляка были лучшими в Кубке Москву.

Рождественский Кубок (Кубок Москвы» по легкой атлетике принес две «золотые» медали воспитанникам «королевы спорта» из Липецкой области.

Сильнейшие столичные атлеты соревновались в манеже имени братьев Знаменских.

В прыжках в длину не было равных уроженцу Ельца 30-летнему Павлу Шалину, который в своей лучшей попытке «улетел» на 7 метров и 65 сантиметров. Это, конечно, меньше, чем во время победного прыжка Павла на Универсиаде-2015 в корейском Кванджу – 8.27, но в Кубке столицы и этого хватило для более чем уверенного выигрыша. Ведь второй призер Сергей Иштряков отстал от Шалина на целых 30 см (7.35).

На высшую ступень пьедестала почета поднялась и липчанка Светлана Симакова (в недавнем прошлом – Киреева). В забеге на 200 метров она финишировала первой с результатом 6 минут 2,41 секунды. Ближайшая преследовательница Дина Александрова отстала почти на полторы секунды (6.06,66).

Отметим, что Шалин и Симакова живут и тренируются в столице и выступают параллельным зачетом за Москву и Липецкую область. Как и все российские легкоатлеты, они сейчас вынуждены выступать только во внутренних соревнованиях и не имеют возможности участвовать в международных турнирах. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) пока не одобрила ни одной индивидуальной заявки от российских спортсменов на 2018 год. Однако, по словам сотрудников IAAF, «процесс идет».

Фото vk.com

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#Легк5ая атлетика #Симакова #Шалин

Комментарии (1)

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цирк

9 минут назад
вот что значит фальсификация выборов, лицемерие и вранье на всех уровнях -доработались бездари нелегитимные, что ни куда не пускают мошенников
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