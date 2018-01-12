Общество

59 минут назад

Магазину, торговавшему поддельной водкой, не удалось вернуть алкоголь обратно

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#Алкоголь #ссуррогат. подделка
Магазину, торговавшему поддельной водкой, не удалось вернуть алкоголь обратно

Кроме магазина, штраф заплатит и лично продавец, торговавший суррогатом.

Представители магазина, уличенного в продаже «левого» спиртного, обратились в Липецкий областной суд, не согласившись с ранее вынесенным наказанием.

Как сообщили в управлении потребительского рынка администрации Липецкой области, ранее в магазине в селе Капитанщино Добровского района были выявлена факты торговли «паленой» водкой. При этом даже обычного взгляда на федеральные специальные марки (ФСМ) было достаточно, чтобы заподозрить подделку. Но в таких случаях обязательно проводится экспертиза с привлечением специалистов АО «Госзнак». Они и подтвердили, что марки являются фальшивыми, следовательно, установить происхождение алкоголя не представляется возможным.

Однако представители магазина не согласились с вынесенным им Советским районным судом Липецка штрафом в 200 тысяч рублей и конфискацией спиртного. В заседании по апелляционной жалобе сотрудники магазина использовали умилительное оправдание: мол, они не могли самостоятельно определить подлинность марок и алкоголя, а потому просят пересмотреть решение.

Однако областной суд этим чудо-аргументам не внял, и оставил ранее вынесенное решение в силе.

Управление потребительского рынка тем временем добилось наказания и лично для продавца, не стеснявшегося продавать «суррогат». Вчера, 11 января, продавцу Деулиной по ч. 4 ст. 15.12 КоАП РФ выписан штраф в 4 тысячи рублей.

Фото 2day.kh.ua

245
#Алкоголь #ссуррогат. подделка

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