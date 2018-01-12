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Липецкий форвард открыл счет голам в КХЛ

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#КХЛ #Никита Двуреченский
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Липецкий форвард открыл счет голам в КХЛ

Первую шайбу на высшем уровне наш земляк забил в своей 13-й игре.

27-летний уроженец Липецка Никита Двуреченский забросил свою первую в нынешнем сезоне шайбу в Континентальной хоккейной лиге.

Правда, этот гол не помог подольскому «Витязю» избежать домашнего разгрома от екатеринбургского «Автомобилиста» - 1:5.

На 23-й минуте уже при счете 0:3 Двуреченского забыли на «пятачке», и он в упор расстрелял ворота Якуба Коваржа. Шайба Никиты стала единственной во втором периоде, который хозяева выиграли – 1:0. В первом и третьем периодах в воротах «Витязя» побывали соответственно три и две безответные шайбы.

Никита выходил на площадку в четвертом звене, но, тем не менее, успел провести на льду 12 минут и 37 секунд, разделив из на 21 игровую смену. На счету нашего земляка также один заблокированный бросок соперника.

Матч с «Автомобилистом» стал для Никиты 13-м в КХЛ в нынешнем сезоне. Теперь на его счету 1 очко (1+0), 20 бросков по воротам соперников, 8 заблокированных бросков при показателе полезности «-3». В среднем липчанин проводит на льду 9 минут 39 секунд.

Подмосковный «Витязь» в розыгрыше регулярного чемпионата 2017/18 не блещет результатами. Команда Валерия Белова идет лишь на 11-м месте в Западной конференции, сохраняя лишь теоретические шансы на выход в плей-офф, от зоны которого их отделяет уже 17 очков.

Напомним, что Никита Двуреченский – чемпион мира среди молодежных команд 2011 года, причем тогда в победном финале с канадцами он забросил шайбу и установил окончательный счет – 5:3.

На клубном уровне выступал за столичное «Динамо», нижегородское «Торпедо», новосибирскую «Сибирь», нижнекамский «Нефтехимик», «Югру» из Ханты-Мансийска.

В текущем сезоне долго не мог найти себе команду в КХЛ. Провел несколько матчей в Высшей лиге за пензенский «Дизель», пока в ноябре, наконец, не заключил контракт с «Витязем».

Фото ХК "Витязь"

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#КХЛ #Никита Двуреченский
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Комментарии (1)

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цирк

19 минут назад
вы там лучше подскажите, сдала олимпийскую медаль людка литвинова ,завоеванную путем откровенного мошенничества ,чем этого рекламировать, забившего случайно одну шайбу в тринадцати играх -бездари все ,,папу,, олега-148 процентов
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