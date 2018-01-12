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вчера, 20:16

Липецкая вечЁрка: «индеец» в Москве, переезд из СИЗО — в особняк и сервелат для школьников

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#обзор #события #вечЁрка
Липецкая вечЁрка: «индеец» в Москве, переезд из СИЗО — в особняк и сервелат для школьников
Представляем вам обзор самых обсуждаемых новостей Липецка и региона по версии интернет-читателей в четверг, 11 января.

Самое пристальное внимание сегодня приковано к новости про задержание в Москве «лебедянского индейца». Вчера полицейские задержали Алексея Гостева в Москве. Он скрывался там от правоохранительных органов. Не раз звонил своей бывшей жене и просил прощения за содеянное. Очевидно, его телефон "запеленговали". 

Не меньше липчан в четверг волновало сообщение про перевод Александра Конаныхина из СИЗО в особняк. Экс-директор Липецкой городской энергетической компании Александр Конаныхин обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере. Александра Конаныхина задержали после обыска в его особняке 11 апреля прошлого года. Здесь же он и будет дожидаться суда.

Бурное обсуждение сегодня вызвала новость, касающаяся школьного питания, в которое отдельно взятое учреждение образования вписало сервелат и красную рыбу. Меню школьников, исходя из тендеров, будет состоять из говядины, свиных окороков, лопатки и корейки, фруктов и овощей, шоколада, шоколадных конфет, суфле и вафельных тортиков, печенья и мармелада, зефира, трески, кеты, цыплят-бройлеров, круп, колбасных изделий, молочных продуктов, рыбных консервов, хлеба и булок, а также пряников и вафель.

Активный отклик получила заметка про просьбу липчан изменить ряд автобусных маршрутов.  Авторы предлагают перемены в движении автобусов №№ 1т, 40, 302, 345, 346.

Вместе с этим, немало эмоций сегодня досталось сообщению о гибели косули. В заборе детского сада №77 на улице Волгоградской застряла косуля. Выбраться из объятий решеток бедолаге не удалось, и она погибла.

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#обзор #события #вечЁрка

Комментарии (2)

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