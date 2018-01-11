Общество

сегодня, 17:03

Липецк в «двадцатке» Дельфийского рейтинга на последнем месте

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#дельфийские игры
Липецк в «двадцатке» Дельфийского рейтинга на последнем месте

Этот рейтинг определяет регионы, наиболее содействующие в выявлении талантов в области культуры

Национальным Дельфийским советом России составлен рейтинг регионов, в которых заботятся о выявлении и продвижении талантов в области культуры более всего.

При составлении рейтинга учитывались ряд критериев, таких как участие региона в официальном командном первенстве Шестнадцатых молодежных Дельфийских игр России 2017 года, участия в составе Национальной Дельфийской сборной России на Двенадцатых молодежных Дельфийских играх государств-участников СНГ, принятие на территории региона национальных или международных Дельфийских игр, регулярность и уровня проведения Малых Дельфийских игр и отборочных туров, участие представителей субъекта Российской Федерации в составе Национальной Дельфийской сборной России на международных Дельфийских соревнованиях, достижения лауреатов Дельфийских игр разных лет, представительство области в различных сферах творческой и административной деятельности, вклад в популяризацию Дельфийских игр.

Липецкая область оказалась на 20 месте этого рейтинга, поделив «пьедестал» с Оренбургской и Саратовской областями.

 

1 323
#дельфийские игры

Комментарии (1)

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Калдырь

сегодня, 17:11
У нас в области кроме как устроить «Петровские забавы», с перекрытием движения по пл. Петра больше ничего не умеют.
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