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Число противников абортов в РФ выросло втрое за 20 лет

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#семья
Число противников абортов в РФ выросло втрое за 20 лет

Число противников абортов в России за последние 20 лет выросло с 12 до 35%, свидетельствуют данные опроса «Левада-центра». 

Как пояснила «Известиям» социолог центра Карина Пипия, сейчас каждая третья женщина считает предосудительным искусственное прерывание беременности из-за финансового неблагополучия.

По данным опроса, 37% женщин и 31% мужчин считают аборт недопустимым, даже если семья имеет очень низкий доход и не может обеспечивать еще одного ребенка.

«Что касается мнения относительно абортов из-за финансового неблагополучия, то разницы в позиции молодых (до 30 лет) и более взрослых женщин нет. Прослеживается только общий тренд на рост консервативных оценок: если раньше каждая пятая считала такой аборт предосудительным, то теперь — каждая третья», — пояснила Карина Пипия.

При этом за последние 20 лет с 68% до 83% выросло число людей, которые не одобряют однополые отношения, а супружеские измены считают недопустимыми 68% по сравнению с 50% в 1998 году.

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#семья

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