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Эксперты прогнозируют укрепление рубля до конца марта

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#курс валют
Эксперты прогнозируют укрепление рубля до конца марта

Российский рубль продолжит укрепляться как минимум до конца I квартала 2018 года на фоне растущих цен на нефть, прогнозируют опрошенные «Известиями» эксперты.

Так, курс рубля к доллару с середины ноября 2017 года вырос примерно на 5%. Если 15 ноября в ходе торгов за американскую валюту предлагали 60,92 рубля, то на открытии торгов 10 января 2018 года доллар опустился до 56,89 рублей. В тот же день (10 января) стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent достигла $69,09 за баррель, что стало максимальным показателем с мая 2015 года.

«Мощную поддержку рублю в ближайшее время будет также давать календарный фактор I квартала, когда традиционно невелик импорт», —  считает директор центра макроэкономического прогнозирования Бинбанка Наталия Шилова. 

Укреплению рубля способствуют общие позитивные настроения в отношении валют развивающихся стран, которые могут сохраняться в ближайшие месяцы, рассказали в Нордеа-банке. Но там оценивают потенциал для дальнейшего укрепления как довольно ограниченный.

Однако рост курса рубля по отношению к доллару может быть сдержан со стороны Минфина России, пояснил аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков. Он объяснил, что при котировках вблизи $70 ведомство увеличит закупки валюты.

196
#курс валют

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