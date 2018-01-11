Инспекторы ГИБДД просят откликнуться водителя «Мазды»

В машину мужчины врезался велосипедист.

Инспекторы ГИБДД просят откликнуться водителя автомобиля «Мазда», в который 8 января на улице Меркулова врезался велосипедист.

Как расскаазала старший инспектор группы розыска ОБ ДПС ГИБДД по Липецкой области Наталья Ионова, ДТП произошло в 12.38 у торгового центра «Октябрьский». Мужчина выезжал с парковки. В этот момент по второстепенной дороге ехал на велосипеде 16-летний юноша. Водитель заметил велосипедиста и остановился. А вот подросток не успел сориентироваться и врезался в машину.

- На видеозаписи, которая есть в нашем распоряжении видно, что водитель вышел и оказал помощь юноше, после чего они разъехались, - рассказывает Наталья Ионова. – Но спустя время велосипедист обратился за медицинской помощью в травмпункт. Врачи диагностировали растяжение связок и ушиб носа.

По факту обращения в медучреждение было возбуждено административное производство, в связи с чем, ему необходимо дать объяснения. Звонить можно по телефонам 42-35-62 (в рабочие дни с 09.00-18.00), 42-35-54 и 42-35-55 д/ч (круглосуточно).