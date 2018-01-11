Происшествия

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Инспекторы ГИБДД просят откликнуться водителя «Мазды»

18 3240
#авария #ДТП
7
Инспекторы ГИБДД просят откликнуться водителя «Мазды»

В машину мужчины врезался велосипедист.

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Инспекторы ГИБДД просят откликнуться водителя автомобиля «Мазда», в который 8 января на улице Меркулова врезался велосипедист.

Как расскаазала старший инспектор группы розыска ОБ ДПС ГИБДД по Липецкой области Наталья Ионова, ДТП произошло в 12.38 у торгового центра «Октябрьский». Мужчина выезжал с парковки. В этот момент по второстепенной дороге ехал на велосипеде 16-летний юноша. Водитель заметил велосипедиста и остановился. А вот подросток не успел сориентироваться и врезался в машину.

- На видеозаписи, которая есть в нашем распоряжении видно, что водитель вышел и оказал помощь юноше, после чего они разъехались, - рассказывает Наталья Ионова. – Но спустя время велосипедист обратился за медицинской помощью в травмпункт. Врачи диагностировали растяжение связок и ушиб носа.

По факту обращения в медучреждение было возбуждено административное производство, в связи с чем, ему необходимо дать объяснения. Звонить можно по телефонам 42-35-62 (в рабочие дни с 09.00-18.00), 42-35-54 и 42-35-55 д/ч (круглосуточно). 

18 3240
#авария #ДТП
7

Комментарии (19)

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тенерне

26 секунд назад
BLOOD_JO, - видео переснято на мобильный с монитора! по сути и дтп не было так водила остановился увидев велосипед на скорости и вперед ему не как не успеть проехать ! хотя это неплохой способ велоподстав )))
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дмитрий

10 минут назад
даааа ну му.ак велосепедист
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BLOOD_JO

18 минут назад
А этот с камерой как знал, снимал.
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Волев

32 минуты назад
Водила очевидно не виноват, медленно сдавал назад, велик неся как угорелый, влетел, когда его видно не было. Что надо, так это велику к окулисту сходить и очки купить.
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Нонка

40 минут назад
Шкерся Шкерся Маздюк! Не хрен быть козлом отпущения На велесе он ехал -летом на лыжах катается и санках Подлататься решил велосипедюк скатененок-фу как. не красиво
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Я

53 минуты назад
МАЗДА ЧЕГО ХВОСТ ПОДЖАЛ? СКРЫВАТЬСЯ ОСТАЛОСЬ НЕ ДОЛГО!
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Я

сегодня, 19:08
Велосипедисту , жертва оборота - бабла захотел срубить ? Хрен тебе !!!
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палицай чокало

сегодня, 18:56
в этот момент по второстепенной дороге ехал на велосипеде во контрацептивы пишут а ты приди ты типа сдавал на главной а вылысепед по второстепенной ехал во га внюки дешовые
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Боцман

сегодня, 18:56
Долбаюноша хочет поиметь денюжку. Водитель авто виноват конечно. Но если сам не откликнется, то его не найдут. Номеров не видно, и мужика по видео, не узнаешь.
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Фокс

сегодня, 18:46
Вы сами понимаете, о чём пишете? Любое ТС перед началом движения должно уступить дорогу ВСЕМ! Это же правило касается при движении задним ходом! У водителя "Мазды" двойной косяк, потому его просят "откликнуться" до КПЗ. А велогонщик ехал не по второстепенной, просто по дороге и был в приоритете.
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