сегодня, 15:37
В Липецке погибла косуля, застряв в заборе
Спасателям не удалось поспеть на место вовремя
Как сообщает липецкий телеграм-канал «Липецкая телега», в заборе детского сада №77 на улице Волгоградской застряла косуля. Выбраться из объятий решеток бедолаге не удалось, и она погибла.
Как сообщила GOROD48 заведующая детским садом Нина Синельникова, происшествие с косулей произошло еще на каникулах, 5 января.
- Мне позвонил сторож, и рассказал, что при обходе территории обнаружил косулю в заборе. По его словам, она уже не подавала признаков жизни, рассказала Нина Синельникова
Сторож тут же вызвал городских спасателей. Но им оставалось только вытащить труп косули, и они его увезли с собой, видимо, на утилизацию.
Это уже не первый случай, когда в заборе детского сада №77 застревает косуля. Предыдущий раз все завершилось благополучно, косуля выжила вовремя извлеченная из плена решеток спасателями.
Фото: https://t.me/lipetsktelega
Вовка ЦСКА
дмитрий
212
Вован 1911
Обезъяна с гранатой
Даже сторож-и то говно
BLOOD_JO
Боцман
Умная
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