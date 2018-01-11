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В Липецке погибла косуля, застряв в заборе

19 4651
#косуля #спасатели
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В Липецке погибла косуля, застряв в заборе

Спасателям не удалось поспеть на место вовремя

Как сообщает липецкий телеграм-канал «Липецкая телега»,  в заборе детского сада №77 на улице Волгоградской застряла косуля. Выбраться из объятий решеток бедолаге не удалось, и она погибла.

Как сообщила GOROD48 заведующая детским садом Нина Синельникова, происшествие с косулей произошло еще на каникулах, 5 января.

- Мне позвонил сторож, и рассказал, что при обходе территории обнаружил косулю в заборе. По его словам, она уже не подавала признаков жизни, рассказала Нина Синельникова

Сторож тут же вызвал городских спасателей. Но им оставалось только вытащить труп косули, и они его увезли с собой, видимо, на утилизацию.

Это уже не первый случай, когда в заборе детского сада №77 застревает косуля. Предыдущий раз все завершилось благополучно, косуля выжила вовремя извлеченная из плена решеток спасателями. 

Фото: https://t.me/lipetsktelega

 

19 4651
#косуля #спасатели
3

Комментарии (19)

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Вовка ЦСКА

4 минуты назад
норм комменты тут у плебса!!! Ну и скоты все вы, падлы.Чем больше я живу тем больше убеждаюсь , что люди больше гады чем животные.Вам что , скотам жрать нечего!? Жадные сволочи
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дмитрий

7 минут назад
забору 10лет строгача
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212

10 минут назад
Боцман, ты прав.Сторож спал и пузыри отскакивали от одного места.Водители платят штрафы за сбитое на дороге животное.
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Вован 1911

13 минут назад
А и не удивительно, в Липецке все и везде на все пох! Все про... м детям фото оставим , кстати больным детям, сами бухают и на природу срут!!!!Сталина как говорится на вас нет сук!!!Давно бы природу улучшали в стране!!!!
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Обезъяна с гранатой

33 минуты назад
Ну, да утилизировали дичь на мангале.
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Даже сторож-и то говно

51 минуту назад
Понятие сторож уносят во времена СССР.Ну как к человеку который там жил и не смог помочь бедному животному относиться?
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BLOOD_JO

сегодня, 19:10
Даже косуля отмечала праздники.
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Боцман

сегодня, 19:00
Во всем виноват сторож. Оштрафовать его на 100500 рублей.
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Умная

сегодня, 18:28
Дарья Решетникова, дура ты, если ты в таких комментариях думаешь о любви!
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ъ

сегодня, 18:27
Хорошо,что сама сдохла,а могла бы и под машину попасть,с водилы три шкуры бы содрали.
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