В Липецке погибла косуля, застряв в заборе

Спасателям не удалось поспеть на место вовремя

Как сообщает липецкий телеграм-канал «Липецкая телега» , в заборе детского сада №77 на улице Волгоградской застряла косуля. Выбраться из объятий решеток бедолаге не удалось, и она погибла.

Как сообщила GOROD48 заведующая детским садом Нина Синельникова, происшествие с косулей произошло еще на каникулах, 5 января.

- Мне позвонил сторож, и рассказал, что при обходе территории обнаружил косулю в заборе. По его словам, она уже не подавала признаков жизни, рассказала Нина Синельникова

Сторож тут же вызвал городских спасателей. Но им оставалось только вытащить труп косули, и они его увезли с собой, видимо, на утилизацию.

Это уже не первый случай, когда в заборе детского сада №77 застревает косуля. Предыдущий раз все завершилось благополучно, косуля выжила вовремя извлеченная из плена решеток спасателями.

Фото: https://t.me/lipetsktelega