Недовольство липецкими дорогами привело туриста к судимости за наркотики

В карманах сквернословящего пешехода нашли запрещенные вещества.

Советский районный суд города Липецка вынес приговор безработному обладателю диплома о высшем образовании. Мужчину привлекли к ответственности за незаконный оборот наркотиков. Впрочем, его отношение к нелегальному обороту препаратов выяснилось при весьма нестандартных обстоятельствах: причиной раскрытия правды стали липецкие дороги.



Как указано в приговоре суда, днем 13 октября подсудимый приехал из села Ленино в Липецк на прогулку. Одиночный вояж туриста из пригорода пролегал через 9 микрорайон. Около дома №14 по улице 9 микрорайон мужчина споткнулся. Гость из Ленино резко отреагировал на неудовлетворительное состояние полотна и начал громогласно и при свидетелях осуждать качество липецких дорог. Невольными слушателями нецензурной оценки оказались сотрудники батальона ППС. Мужчину задержали за брань в общественном месте и препроводили в отдел полиции №2. При личном досмотре оказалось, что недовольный липецкими дорогами гражданин имеет при себе синтетические наркотики общим весом в 0,44 грамма.



Мужчина полностью признал свою вину. Суд вынес обвинительный приговор и наказал молодого человека 120 часами обязательных работ.