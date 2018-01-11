Происшествия

сегодня, 14:52

Недовольство липецкими дорогами привело туриста к судимости за наркотики

7 2633
#брань #наркотики
Недовольство липецкими дорогами привело туриста к судимости за наркотики

В карманах сквернословящего пешехода нашли запрещенные вещества.

Советский районный суд города Липецка вынес приговор безработному обладателю диплома о высшем образовании. Мужчину привлекли к ответственности за незаконный оборот наркотиков. Впрочем, его отношение к нелегальному обороту препаратов выяснилось при весьма нестандартных обстоятельствах: причиной раскрытия правды стали липецкие дороги.

Как указано в приговоре суда, днем 13 октября подсудимый приехал из села Ленино в Липецк на прогулку. Одиночный вояж туриста из пригорода пролегал через 9 микрорайон. Около дома №14 по улице 9 микрорайон мужчина споткнулся. Гость из Ленино резко отреагировал на неудовлетворительное состояние полотна и начал громогласно и при свидетелях осуждать качество липецких дорог. Невольными слушателями нецензурной оценки оказались сотрудники батальона ППС. Мужчину задержали за брань в общественном месте и препроводили в отдел полиции №2. При личном досмотре оказалось, что недовольный липецкими дорогами гражданин имеет при себе синтетические наркотики общим весом в 0,44 грамма.

Мужчина полностью признал свою вину. Суд вынес обвинительный приговор и наказал молодого человека 120 часами обязательных работ.
7 2633
#брань #наркотики

Комментарии (7)

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#нетдорогвообще

3 минуты назад
Пипецк и дороги - понятия несовместимые.
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нету ума, нету мозгов!

48 минут назад
я той и мир, и мир таков!
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Валетов

сегодня, 19:17
Бо 3,14 здился!
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Кто рот раскроет

сегодня, 18:38
У того и найдут синтетику всем все ясно ???)))
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ахахаха

сегодня, 18:07
К слову сказать там и вправду черт ногу сломит ...
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ахахаха

сегодня, 18:06
Одиночный вояж туриста из пригорода пролегал через 9 микрорайон. Около дома №14 по улице 9 микрорайон мужчина споткнулся. Гость из Ленино резко отреагировал на неудовлетворительное состояние полотна и начал громогласно и при свидетелях осуждать качество липецких дорог. Невольными слушателями нецензурной оценки оказались сотрудники батальона ППС. Мужчину задержали за брань в общественном месте и препроводили в отдел полиции
ответить

я

сегодня, 17:07
И всегето.
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