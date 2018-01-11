В Липецкой области откроется выставка «Зимняя фантазия»

Выставка заработает 16 января.

Как сообщает управление культуры и искусства Липецкой области, в Чаплыгинском краеведческом музее 16 января открывается выставка "Зимняя фантазия" чаплыгинских художников, членов объединения "Раненбургская академия" Сергея Викулина и Владимира Корчунова. Художники являются участниками областных и персональных выставок. Они активные участники всевозможных фестивалей, пленэров, являются оформителями музейных экспозиций. Выставка продлится до 13 февраля.



Сейчас в музее выставляют новогодние ретро-открытки и ёлочные украшения середины XX века, фотовыставки "Портреты раненбуржцев из фото салонов Раненбурга начала XX века". В выставочном зале Чаплыгинского краеведческого музея "Дом Меншикова" продолжает работу художественная выставка "Встречи и судьбы" из фондов Областного художественного музея, посвященная юбилею народного художника России, основателя «липецкой» школы живописи Виктора Сорокина. Выставка даст прекрасную возможность познакомиться с лучшими работами Сорокина и его учеников.







