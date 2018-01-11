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Впервые за 5 лет «Металлург» организует бесплатную поездку на футбол для своих болельщиков

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#Болельщики. "Металлург" #выезд
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Впервые за 5 лет «Металлург» организует бесплатную поездку на футбол для своих болельщиков

Липчане увидят футбол и прекрасный манеж, который наши соседи сдали в эксплуатацию в декабре.

Первый матч в 2018 году липецкий «Металлург» проведет в следующую субботу, 20 января в гостях у ФК «Тамбов». При этом «сталевары» помогут добраться на матч и своим болельщиками, причем впервые за долгие годы – бесплатно.

Новые принципы работы с болельщиками

Как сообщили в футбольном клубе, игра 20 января в Тамбове начнется в 12.00, а автобус с болельщиками тронется в путь от стадиона «Металлург» в 9.00.

Количество мест ограничено, и для того, чтобы «попасть на борт» нужно предварительно записаться в клубе. Телефон для справок (4742) 23-54-56.

Фанаты «Металлурга» по просьбе GOROD48 вспомнили, что последние бесплатные поездки клуб организовывал в 2013 году в Воронеж и Курск. После этого болельщикам либо предлагали заплатить за билет, либо организованные вояжи не осуществлялись. Новое руководство клуба проводит политику, призванную вновь развернуть фанатов лицом к футболу, и поэтому массовый бесплатный выезд в другой город в 2018 году стал реальностью.

Манеж, о котором липчанам только мечтать

Матч пройдет на искусственном поле в новом крытом манеже Тамбова.

Искусственный манеж (ул. Мичуринская, 150) являются частью нового большого спортивного комплекса в северной части Тамбова, который включает в себя залы борьбы, бокса, хореографии, бассейн, пресс-центр, конференц-зал, тренажёрные и бильярдные залы, футбольный манеж и гостиницу. Официальное открытие комплекса, который назвали Центром единоборств, состоялось 5 декабря прошлого года. Стоимость объекта составила около 2,5 миллиардов рублей.

Добавим, что 2 марта прошлого года «Металлург» и «Тамбов» уже встречались в манеже, который на тот момент был еще не до конца достроен. Та встреча принесла победу хозяевам – 1:0, хотя в конце матча липчане имели, минимум, два отличных шанса, чтобы отыграться.

Команды готовятся

С просьбой о проведении матча обратился ФК «Тамбов», липчане дали согласие, несмотря на то, что наша команда выходит из отпуска 15 января и на подготовку к матчу с клубом ФНЛ у Сергея Машнина и его парней будет всего пять дней.

«Тамбов» вышел из отпуска раньше – 9 января, поэтому к матчу с нашей командой подопечные Андрея Талалаевка рассчитывают подойти во всеоружии.


3 878
#Болельщики. "Металлург" #выезд
5

Комментарии (3)

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Епт

26 минут назад
Так им же (по их словам) выделяемого бабла самим не хватает?! То на пожрать нет, то выпивкой делятся!
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Отказ

сегодня, 17:25
Да они только для своих "болельщиков" эту поездку организовали. Несколько человек своих возьмут и всё.
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Школа

сегодня, 17:03
"Новые принципы работы" нового руководства - демонстрация хорошо усвоенных уроков руководства прежнего. Всё это БЫЛО.БЫЛО.БЫЛО. И не говорите, что это "новое" и ничего до вас не было. А повторять пытайтесь, авось что-нибудь из былого хорошего прошлого "Металлурга" и повторите.
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