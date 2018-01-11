«Перемен требуют наши сердца»

От Деда Мороза в 2018 году ждут хоть какой-то движухи.

Накануне новогодних праздников GOROD48 спросил у читателей: «Чего вы ждете от Деда Мороза в 2018 году?». И получилось, что из нескольких предложенных вариантов 48% респондентов ждут «перемен».



Удивительно, почему? И каких перемен? Тех, о которых пел Виктор Цой? Или других? Возможно, перемены отношения к российским спортсменам со стороны МОК, не допустивших наших олимпийцев как сборную страны к Зимним Играм в Южной Корее? Или отмены введенных странами Запада санкций в отношении группы юридических и физических лиц, причастных, по мнению мировой закулисы, к возвращению Крыма в родную гавань? А может, «протестанты» требуют у сотовых операторов отменить роуминг по стране или сиюминутного перехода на 4G+? Или захотели сокращения процентных ставок по займам и ипотекам до размера официально объявленной нам Минфином величины инфляции? А может, требуют от наших биатлонистов того, чтобы те наконец-то прибавили ходу и стали попадать в мишени, а от футболистов - хотя бы выхода из группы на ЧМ в России? Каких же перемен они ждут от Деда Мороза? Того, чтобы, как в известной сказке, в январе собирать подснежники? Или чтобы тот отменил снег и морозы?



Нет, именно «снега и мороза» потребовали от Деда Мороза 31% наших читателей. Но, похоже, так ничего у старика с мешком и не выклянчили: вот уже 11 января, а зимы как не было, так и нет.



А вот 11% наших респондентов ждали от Деда Мороза «биткоина под елкой». Ну, он и принес «кому чё, кому ниче, кому...» и дальше по известному всем рифмованному тексту.



Сенсационно мало - всего 10% голосов - набрал вариант: «нового старого президента». Впрочем, если подумать, то ничего удивительного в этом нет. Владимир Владимирович стал для всех настолько привычным образом, что уже редко вызывает в нас какие-то ожидания. Он стал таким же обыденным, как муж для жены, как ежедневный закат солнца, как заурядность будней. Ведь при власти по годам он уже как Брежнев - родившиеся в первый срок президентства Путина мальчики уже служат в армии, а девочки обзавелись собственными детьми. И каждый знает, кто станет президентом в 2018 году. И если нет интриги, если все рутинно - вот и результат.



Игорь Луговой

