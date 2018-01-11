Общество

сегодня, 13:36

«Перемен требуют наши сердца»

17 1157
#опрос
«Перемен требуют наши сердца»

От Деда Мороза в 2018 году ждут хоть какой-то движухи.

Накануне новогодних праздников GOROD48 спросил у читателей: «Чего вы ждете от Деда Мороза в 2018 году?». И получилось, что из нескольких предложенных вариантов 48% респондентов ждут «перемен».

Удивительно, почему? И каких перемен? Тех, о которых пел Виктор Цой? Или других? Возможно, перемены отношения к российским спортсменам со стороны МОК, не допустивших наших олимпийцев как сборную страны к Зимним Играм в Южной Корее? Или отмены введенных странами Запада санкций в отношении группы юридических и физических лиц, причастных, по мнению мировой закулисы, к возвращению Крыма в родную гавань? А может, «протестанты» требуют у сотовых операторов отменить роуминг по стране или сиюминутного перехода на 4G+? Или захотели сокращения процентных ставок по займам и ипотекам до размера официально объявленной нам Минфином величины инфляции? А может, требуют от наших биатлонистов того, чтобы те наконец-то прибавили ходу и стали попадать в мишени, а от футболистов - хотя бы выхода из группы на ЧМ в России? Каких же перемен они ждут от Деда Мороза? Того, чтобы, как в известной сказке, в январе собирать подснежники? Или чтобы тот отменил снег и морозы?

Нет, именно «снега и мороза» потребовали от Деда Мороза 31% наших читателей. Но, похоже, так ничего у старика с мешком и не выклянчили: вот уже 11 января, а зимы как не было, так и нет.

А вот 11% наших респондентов ждали от Деда Мороза «биткоина под елкой». Ну, он и принес «кому чё, кому ниче, кому...» и дальше по известному всем рифмованному тексту.

Сенсационно мало - всего 10% голосов - набрал вариант: «нового старого президента». Впрочем, если подумать, то ничего удивительного в этом нет. Владимир Владимирович стал для всех настолько привычным образом, что уже редко вызывает в нас какие-то ожидания. Он стал таким же обыденным, как муж для жены, как ежедневный закат солнца, как заурядность будней. Ведь при власти по годам он уже как Брежнев - родившиеся в первый срок президентства Путина мальчики уже служат в армии, а девочки обзавелись собственными детьми. И каждый знает, кто станет президентом в 2018 году. И если нет интриги, если все рутинно - вот и результат.

Игорь Луговой
17 1157
#опрос

Комментарии (17)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Владимир Владимирович ПРЕЖНЕВ

2 минуты назад
Все будет хорошо.У меня и моих подельников.Можете поздравить меня с победой на "ВЫБОРАХ" )))
ответить

Знахарь

сегодня, 18:42
Поменять правительство,сегодняшнее показало полную неспособность управлять экономикой. Президент хороший только без ЕДИНОЙ РОССИИ
ответить

Владимир.

сегодня, 18:31
Страх перед властью сковывает мысли у кого они имеются. А глядя на силовиков вокруг, обороняющих эту власть, хочется червяком закопаться в землю. Да нет сенсации. Страх быть подавленным, уничтоженным за любое противодействие и не согласие с властями 100 лет довлел над россиянами! Привыкли!!!
ответить

Я

сегодня, 18:30
Жду когда Путина свергнут ничего хорошего не будет .Люди я голосуют за Грудинина.
ответить

без коментариев

сегодня, 18:11
каков опрос , таков и ответ на этот опрос
ответить

—§$€

сегодня, 17:20
Липчане.хотят перемен . Европейских зарплат , Нового Президента и новую власть полностью. Свободно передвигаться по миру и на конец достейно красиво жить. Вот и всё.
ответить

V

сегодня, 16:27
Не всё у нас плохо в стране. Можно к женщинам приставать, плевать где хочешь, пить сколько влезет, качать пиратские фильмы с торрентов, воровать миллионы и т.д. И ничего не будет. Только хорошее. И суд у нас самый гуманный.
ответить

Юрист-практолог

сегодня, 15:49
– Как на вас подействовали западные санкции? – Лично мне санкции дали независимость. Завод встал, меня уволили, но я стал предпринимателем, организовал бордель. Дела идут в гору... – И сколько стоят услуги в борделе? – Анал 1000 рублей, орал – 500. – А классика?– А классики пока нет. Предприятие маленькое, я пока один работаю.﻿
ответить

Ы

сегодня, 15:48
При плешивом царе не будет ничего хорошего в стране
ответить

Лида

сегодня, 15:44
Никакого будущего для страны и города,нищета,воровство,рост цен и налогов
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Липецк в «двадцатке» Дельфийского рейтинга на последнем месте
#дельфийские игры
1
Липецк в «двадцатке» Дельфийского рейтинга на последнем месте

сегодня, 17:03

Общество
В Липецке изъяли копчёную рыбу и пледы
#торговля
12
В Липецке изъяли копчёную рыбу и пледы

сегодня, 16:03

Общество
Перед Новым годом лесам Липецкой области нанесли ущерб на 39182 рубля
#Новый год #ёлка #браконьер
5
Перед Новым годом лесам Липецкой области нанесли ущерб на 39182 рубля

сегодня, 15:28

Общество
Патриотическую игру посвятят 75-летию Сталинградской битвы
#битва #Великая Отечественная война
3
Патриотическую игру посвятят 75-летию Сталинградской битвы

сегодня, 14:33

Общество
В Ельце показывают поздравительные телеграмы от министра Косыгина, композитора Хренникова
#Выставка #поздравление
3
В Ельце показывают поздравительные телеграмы от министра Косыгина, композитора Хренникова

сегодня, 13:31

Общество
Город заработал на продаже новогодних елок 1,2 миллиона рублей
#Новый год #торговля
8
Город заработал на продаже новогодних елок 1,2 миллиона рублей

сегодня, 13:31

Общество